Титов прекратил работу по "лондонскому списку" из-за позиции прокуратуры.

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов сообщил Президенту, что его аппарат прекратил работу с «лондонским списком» — перечнем российских бизнесменов, которые находятся за рубежом из-за заведенных в отношении них в России уголовных дел. Главным условием для возвращения предпринимателей из-за рубежа был отказ Генпрокуратуры помещать их под стражу до вынесения приговора. Однако в Генпрокуратуре утверждают, что это невозможно.

«В настоящее время процесс возвращения предпринимателей прекращен в связи с позицией Генеральной прокуратуры, декларирующей отсутствие возможности гарантировать неприменение в отношении прибывающих в Россию предпринимателей в качестве меры пресечения заключения под стражу», — говорится в докладе Титова.

Титов указал, что с 2018 года по настоящее время в Россию вернулись 12 предпринимателей, по десяти случаям велась работа.

Возвратиться в страну на условиях отказа властей от предварительного заключения были готовы ещё 136 предпринимателей.