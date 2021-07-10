Как разбираться в искусстве.

Прежде, чем научиться разбираться в искусстве, надо понять, а что это значит - разбираться в искусстве?

А что значит разбираться в людях? А разбираться в вине?

Некий человек выучил фамилии художников, их биографии, все стили и соответствующие им эпохи, заучил терминологию и что – он разбирается?

А если человек выучил все названия вин, сорта винограда, виды терруара, имена производителей и т.д., но… маленькая проблемка – этот «знаток» не чувствует вкуса: может в результате болезни, а скорее всего таким уродился. Память хорошая, а вкуса нет - ну не может человек на вкус отличить вино от ослиной мочи. Вопрос: он знаток вин?

Так и стандартные знатоки искусства: память хорошая, а вкуса нет.

Открою первую тайну, которую должен знать каждый, кто хочет разбираться в искусстве. Настоящую тайну, которую тщательно скрывают от народов мира знатоки всевозможных искусств:

Сама идея, что кто-то разбирается в искусстве, а кто-то нет, придумана аферистами и жуликами.

Посредничество немного напоминает шантаж и вымогательство – самый древний бизнес в мире. Тебя боги не услышат, ты – лох, дай денег жрецу, и он донесет по инстанциям. Ты не разбираешься в себе и своих проблемах, ты – лох, дай денег психологу или психоаналитику, и он все про тебя объяснит.

Всем давно внушили: только дураки думают, что разбираются в политике и футболе. Есть политологи, они круглосуточно живут в телевизоре. Вы же знаете этих седоватых дядей со скользкими рожами и покатыми лбами. Они все объяснят про политику. А губастые крикуны – про футбол.

Наконец, ясно, что ты дорогой товарищ разбираешься в искусстве, как свинья в апельсинах, дай лучше денег искусствоведу, он тебе все расскажет в лицах.

К сожалению, все эти «знатоки» не могут никому помочь, поскольку они обычные жулики, которые сами себя назначили знатоками, многоопытными мастерами, компетентными экспертами. Но у них только память хорошая, и то не всегда, а вкус отсутствует от рождения.

Так что значит разбираться в искусстве? Например, экскурсовод в музее расскажет байки про жизнь художников, как создавались их картины, даже про сексуальные предпочтения художников может – модно же. А вот про живопись ни слова. Кругозор экскурсовода обычно ограничен музеем, где он трудится, а сам он давно неотличим от аудиогида – несет свою пургу на автомате.

Другое дело – патентованный искусствовед. Он где -то учился, что-то узнал, что-то запомнил и потому может быть полноправным жрецом такой религии, как искусство. А может ли быть прожжённый искусствовед сумасшедшим идиотом? А могут слепые быть экспертами в живописи, а глухие в музыке? Ну, что вы…, разумеется, невозможно такое представить. Тем не менее такое встречается сплошь и рядом.

Любопытный факт: искусствоведы встречаются, как отдельный вид только у нас в РФ, а в просвещенном западном мире такой профессии нет. Там есть профессия «историк искусства». Разницу улавливаете?

Историк искусства – это конкретика, а искусствовед – это мутная водичка, где, как известно, хорошо ловится рыбка в виде адептов, подписчиков на свои блоги, восторженных «лайкателей» и прочих лохов вроде тебя дорогой товарищ.

Википедия говорит, что надо «разделять понятия искусствоведения и искусствознания». Еще цитата: «Первое из этих направлений науки об искусстве собирает и классифицирует документальные и внешне-описательные сведения о произведениях, устанавливает исторические взаимосвязи, фиксирует особенности иконографических типов, развивает методы атрибуции и экспертизы, но не углубляется в художественный смысл произведений, — этим занимается «вторая», столь же условно выделяемая Зедльмайром, наука об искусстве. Она исследует «особенности художественных созданий, их внутреннюю связь и строение…».

Так что значит разбираться в искусстве? На мой взгляд, это значит, что:

- во – первых, самое главное и неуловимое – надо иметь вкус, интуицию. А они присутствуют, как правило, имманентно, от рождения. Можно развить вкус, но только, если есть что развивать.

- во-вторых, надо накапливать опыт личного общения с искусством - без посредников;

- в – третьих, не помешает, конечно, знать как можно больше фактов об искусстве и признанных его творцах. Всё есть в интернете, кстати, и искусствовед тут не нужен.

Разумеется, надо любить искусство, без этого не о чем и говорить.

Открою теперь вторую тайну, которую должен знать каждый, кто хочет разбираться в искусстве. Настоящую сокровенную тайну:

«Разбираться в искусстве» - это оксюморон. Это обман. Тут, собственно, не в чем разбираться. Или ты чувствуешь – или нет. Или есть вкус и интуиция – или… ты обычный искусствовед. И необязательно с хорошей памятью –интернет всегда поможет.

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Почему я отношусь к искусствоведам с неприкрытой иронией? Полвека я покупаю и продаю произведения искусства, разумеется, рискуя своими деньгами. А когда рискуешь деньгами, то волей – неволей начинаешь немного разбираться в «товаре». Но без экспертного заключения о подлинности произведения искусства ничего не продашь. А чем рискует эксперт - искусствовед? Да ничем абсолютно.

Потому искусствовед, который работает на должности эксперта и не должен разбираться в искусстве. А зачем это ему? Как он мотивирован?

А вот, если его замотивировать, в смысле коррумпировать, то он вам такое напишет – только держись.

Особенно я люблю наследников всяких коллекционеров и великих художников. Они становятся экспертами по умолчанию. Папа или дедушка у них был крупный деятель, значит и они… А с какой стати? И почему коллекции их предков вдруг оказываются бездонными и неиссякаемыми? Видимо на них целые артели художников работают, чтобы производить подделки под картины их великих предков. Знаете, как это называется? Некрофилия!

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Хотите расскажу вам, что такое хорошая картина? Это просто. Дело в том, что абсолютное большинство людей довольно бесчувственны. Чтобы их расшевелить, подействовать на них – нужны американские горки, фильмы ужасов, громкая музыка в три аккорда, скабрезные стишки и проч. А живописная картина должна быть соответственно яркой и контрастной. Других не покупают в подземных переходах. Просто не замечают.

Наслаждаться искусством дано далеко не всякому. И конечно не все произведения действуют на нас. Древние греки придумали идею катарсиса:

это когда люди бывают потрясены искусством до слез. Музыкой, картиной, поэзией, фильмом и т.д. Но для этого человеку нужно иметь тонкую эмоционально -чувственную природу. Или нежную «душу». Все мы разные, что прекрасно. Есть чувствительные, а есть и грубые. Это не хорошо и не плохо – это данность. Можно быть бесчувственным и добрым, а можно плакать, слушая Аппассионату Людвига вана, одновременно подписывая длинные расстрельные списки.

Вернемся к среднестатистической хорошей картине.

Самые популярные сюжеты: пейзаж, абстракция, «обнаженка». Самый непопулярный - женский портрет с ребенком.

Самый востребованный стиль: подражание периоду конца 19 – начала 20 века: импрессионизм, фовизм, модерн, сюрреализм, абстракционизм и проч.

Самый востребованный размер картины, по статистике: 65 см. на 50 см.

Самой лучшей считается картина, которую «я бы повесил у себя дома».

И обязательно, во всех случаях, чтобы контрастная и яркая!

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На самом деле хорошая картина должна создавать эмоции. Искусство должно воздействовать на эмоционально – чувственную природу человека, а не на разум и не на инстинкты. Художник зачастую специально деформирует отображенную на картине реальность, чтобы усилить эффект эмоционального воздействия. Но не каждому дано чувствовать. Большинство пытается включить голову: проанализировать и понять, но этот подход обычно не работает, если перед вами настоящее искусство, а не претензия на него.

Картина, которая висит у вас дома автоматически становится членом вашей семьи. Вы каждый день соприкасаетесь с ней эмоционально. Если она вам нравится – будете меньше болеть и дольше жить. Если вы приобрели её по совету знатока, который разбирается, а вам она совсем не очень – произведение искусства вас убьет. Вы и так слабенький духом, раз позволяете себя дурить «экспертам».

На прощание открою третью тайну: верь себе, а не тёте искусствоведу - она же сама ничего не понимает, только делает вид. Постоянно учись и развивайся. Приобретай только то, что тебе нравится. Не позволяй искусствоведческому жулью себя обманывать.