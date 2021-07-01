Врачам разрешили списывать "закатившиеся ампулы"

Президент Путин подписал поправки в Уголовный кодекс, освобождающие медиков от ответственности за непредумышленное нарушение правил оборота наркотических и психотропных средств. Таким образом под уголовную статью 228.2 УК ("Нарушение правил оборота наркотических или психотропных веществ") не будут подпадать случаи, когда нарушение совершено по неосторожности при осуществлении медицинской деятельности.

Законопроект призван уменьшить страх врачей прописывать пациентам сильное обезболивающие "из-за риска попасть под уголовное преследование из-за ампулы, которая случайно закатится под сейф".