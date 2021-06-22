 

Умер Александр Самоваров

19 июня 2021 года на 62-ом году жизни скончался Александр Владимирович Самоваров.


Родился Александр Владимирович 29 июля 1959 года в Москве, в 1983 году закончил исторический факультет МПГУ.

Работал учителем, преподавателем, был сотрудником «Правды», «Литературной газеты», «Русского обозревателя», корреспондентом «Агентства Политических Новостей», экспертом Центра военно-политических исследований.


Александр Владимирович известен как политический журналист и писатель, автор романов: антиутопии «Организованный хаос» и романа «Воин Иван Пересветов», который описывает тревожные и богатые событиями времена становления Русского государства в период правления Елены Глинской и начала правления Ивана Грозного, детектива «Террористка», публицистики «Останутся ли в России русские?», «Нужно ли нам возвращаться в СССР?», «Перспективы русского национализма».

 

Приносим соболезнования родным, близким, коллегам Александра Владимировича.

 

Вечная память.

 

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