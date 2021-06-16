Европейское Космическое Агентство запустит в космос фанерный спутник

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Ещё до конца этого года в космос должен отправиться деревянный спутник, сделанный из берёзовой фанеры -- правда, с очень тонким алюминиевым напылением, которое призвано минимизировать испарения из древесины.
Спутник запустит Европейское Космическое Агентство, чтобы проверить, как древесина выдержит испытание космосом. Тестируется также и покрытие. 
Деревянный спутник кубической формы, весит примерно килограмм, за его состоянием будут наблюдать две камеры. 
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APN.ru