Европейское Космическое Агентство запустит в космос фанерный спутник
- 16.06.2021, 15:52,
- Новости
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Ещё до конца этого года в космос должен отправиться деревянный спутник
, сделанный из берёзовой фанеры -- правда, с очень тонким алюминиевым напылением, которое призвано минимизировать испарения из древесины.
Спутник запустит Европейское Космическое Агентство, чтобы проверить, как древесина выдержит испытание космосом. Тестируется также и покрытие.
Деревянный спутник кубической формы, весит примерно килограмм, за его состоянием будут наблюдать две камеры.