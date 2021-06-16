Европейское Космическое Агентство запустит в космос фанерный спутник

Ещё до конца этого года в космос должен отправиться деревянный спутник , сделанный из берёзовой фанеры -- правда, с очень тонким алюминиевым напылением, которое призвано минимизировать испарения из древесины.

Спутник запустит Европейское Космическое Агентство, чтобы проверить, как древесина выдержит испытание космосом. Тестируется также и покрытие.

Деревянный спутник кубической формы, весит примерно килограмм, за его состоянием будут наблюдать две камеры.