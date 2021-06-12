 

В Сантьяго вводят карантин, в Германии продлевают эпидемию, несмотря на успешную вакцинацию

 

Власти столицы Чили Сантьяго вводят карантин из-за учащения случаев заражений ковидом и нехватки коек в интенсивной терапии. 

Ухудшение ситуации наблюдается на фоне активной вакцинации чилийцев от ковида: полную вакцинацию прошли около 58% населения Чили, 75% населения получили хотя бы одну дозу.

 

В Германии, где полностью привита четверть населения и почти половина -- первой дозой, власти продлили действие режима эпидемии, 

который позволяет правительству каждый раз вводить конкретные ограничения или продлевать их без специальных санкций парламента и Бундесрата (палаты представителей федеральных земель). Германия находится в локдауне с декабря прошлого года. 

 

Идут постоянные разговоры о том, что снятие ограничений могут отложить на месяц в Британии, несмотря на то, что заявляется, что, по совокупности массовой вакцинации и переболевших, там уже "80% взрослого населения имеют антитела к ковиду".


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Раис Сулейманов: «Проблема ваххабизма в Татарстане никуда не делась»
» Русский менталитет как он есть
» Книга "В трясине псевдорыночных реформ. Хроники развала экономики России и возможности выхода из кризиса".
» Геоэкономические итоги "газовой войны". Стратегия для России: региональная держава или сырьевая колония?
» Обналичивание власти: финальная стратегия российского правящего слоя
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Свобода правильного слова

Свобода правильного слова

Новые достижения украинской безнаказанности

Новые достижения украинской безнаказанности

Заявление Общества русской культуры Республики Татарстан

Заявление Общества русской культуры Республики Татарстан

Руссо туристо, облико политико

Руссо туристо, облико политико

Президент Минниханов не уважает митрополита Кирилла?

Президент Минниханов не уважает митрополита Кирилла?

Пермский край: территория упадка или роста?

Пермский край: территория упадка или роста?

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В Сантьяго вводят карантин, в Германии продлевают эпидемию, несмотря на успешную вакцинацию

  • 01:04
  • 88

Пожарные инспектора теперь смогут проверять документы граждан

  • 00:33
  • 97

Необязательный забой "заражённых коронавирусом норок" обошёлся Дании в миллиард крон

  • 00:26
  • 98

11 бывших полицейских осуждены в Москве за грабежи и вымогательство

  • 00:10
  • 107

Не поддаваться на очередное накручивание истерии

Рейдеры нацелились на «Щелково Агрохим»

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru