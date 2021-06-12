В Сантьяго вводят карантин, в Германии продлевают эпидемию, несмотря на успешную вакцинацию

Власти столицы Чили Сантьяго вводят карантин из-за учащения случаев заражений ковидом и нехватки коек в интенсивной терапии.

Ухудшение ситуации наблюдается на фоне активной вакцинации чилийцев от ковида: полную вакцинацию прошли около 58% населения Чили, 75% населения получили хотя бы одну дозу.

В Германии, где полностью привита четверть населения и почти половина -- первой дозой, власти продлили действие режима эпидемии,

который позволяет правительству каждый раз вводить конкретные ограничения или продлевать их без специальных санкций парламента и Бундесрата (палаты представителей федеральных земель). Германия находится в локдауне с декабря прошлого года.

Идут постоянные разговоры о том, что снятие ограничений могут отложить на месяц в Британии, несмотря на то, что заявляется, что, по совокупности массовой вакцинации и переболевших, там уже "80% взрослого населения имеют антитела к ковиду".