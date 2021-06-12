 

Необязательный забой "заражённых коронавирусом норок" обошёлся Дании в миллиард крон

 
 4 ноября 2020 года правительство Дании, невзирая на протесты фермеров, приняло решение об уничтожении на зверофермах 17 миллионов норок, предположительно заражённых мутировавшим коронавирусом. Эта авантюра уже обошлась Дании почти в миллиард крон, и это не предел.
 
Консервативная народная партия и Либеральная партия Дании выступили с критикой кабинета министров, считая, что он ввёл парламент в заблуждение, настаивая на опасности возможных мутаций вируса. "Зря потрачено 600 млн крон, которые могли быть использованы на многое другое. К этому надо добавить ещё 300 млн крон на захоронение норок. Получается, что операция эта обошлась почти в 1 млрд крон ($150 млн)", - заявил заместитель парламентского комитета по финансам и член комитета по окружающей среде и продовольствию от Либеральной партии Томас Даниэльсен.

 

Уже в конце ноября часть забитых животных из-за особенностей почвы и, возможно, способа убийства (газ) раздулась и стала подниматься на поверхностьМестные жители в местах захоронений забитых норок (общая масса трупов животных превышала 13 тонн) жаловались на запах и возможные риски для здоровья, поскольку загрязнённые поверхностные воды могут попасть в озёра и реки. В мае в Дании началась эксгумация тушек животных. Выкопанные из земли экскаватором норки отправлены на кремацию в специальных контейнерах. Далее на этих участках планируются очистные сооружения, которые, возможно, будут работать в течение десяти лет.


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