 

11 бывших полицейских осуждены в Москве за грабежи и вымогательство

 

В Москве суд приговорил одиннадцать бывших полицейских и двух их соучастников к срокам от девяти до 13 лет колонии строгого режима за кражи, грабежи и вымогательство взяток. Также им назначены штрафы от 3 млн до 8 млн рублей.

Весной 2016 года полицейские под предлогом проведения оперативно-розыскных мероприятий прибыли в бизнес-парк "Румянцево", применили к одному из бизнесменов силу и потребовали в качестве взятки около 4 килограммов необработанного янтаря и 200 тысяч рублей, грозя в случае отказа уголовным делом о нарушении правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. 

В августе 2016 года подсудимые вымогали полтора млн рублей у гендиректора компании за непривлечение к уголовной ответственности, похитили у него более 700 тысяч рублей и янтарь стоимостью не менее 2 млн рублей.

Кроме того, подсудимые пытались препятствовать следствию, оказывая давление на потерпевших.


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