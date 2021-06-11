Не поддаваться на очередное накручивание истерии

На фоне очередного витка раскручиваемой ковид-истерии стоит заметить, что причины этого, конечно, не в вопросах сбережения здоровья. А в ожидаемых особенностях работы административно-бюрократической машины. Как это происходит?

Всё, естественно, начинается с хорошего. В России разработаны эффективные вакцины. Президент России высказал своё однозначное (и абсолютно правильное!) мнение — вакцинация должна быть строго добровольной. При этом всё же бюрократическая машина разглядела и другое мнение — вакцинировать надо побольше людей. А потому, по заветам менеджеров МВА, надо назначить KPI и повышать его назло здравому смыслу! Не будем говорить о правильности трактовки (она неправильная, естественно, ибо правильное мнение одно — обеспечить всех нуждающихся!), просто проанализируем, к чему это привело.

Тупая бюрократическая машина не нашла ничего умнее, чем решиться на очередное накручивание истерии насчёт особо опасной пандемии. Задумка в том, чтобы опять стыдить людей за несоблюдение масочно-перчаточного, страдать всякими напастями и таким образом страхом заставлять людей делать прививки. Т.е. всё общество делать заложником якобы безответственных людей. Ну, помните про шашлыкинг? Безответственно ели на природе шашлыки. Вот, примерно то же самое и сейчас начало формироваться... Это неправильное и вредное решение. Неправильное как с точки зрения общих характеристик инфекционного процесса при любых эпидемиях ОРВИ, но не только. Самое прискорбное, что подобная тактика напрямую бьет по репутации самой вакцины, которой уговаривают привиться.

Понимаете, не бывает так, что через полтора года перманентной эпидемии ОРВИ, да ещё при наличии трёх вакцин, характеристики инфекционного процесса ухудшались бы. А особенно ошибочно и вредно(!) делать видимость ухудшения на фоне роста количества вакцинируемых! А именно эта тенденция начала просматриваться в публикуемой статистике множества т.н. оперативных штабов.

Это грубейшая ошибка! Особо печально, что методы «повышения опасности» ровно те же, что привели к безумным локдаунам в своё время: увеличение массового тестирования без медицинских показаний, неправомерное связывание заболевания и позитивного ПЦР-теста на один из сотен патогенов, рост тревожных публикаций в СМИ, публикация неинформативной, но панической статистики, ужесточение контроля масочно-перчаточного (забывая о том, что сам по себе масочно-печаточный -- сильный генератор истерии) и пр. драйверы психоза.

Что надо делать, если на плечах умная голова, а не набор методичек по раздуванию паники?

1. Снижать все показательные меры типа масочно-перчаточного. Для начала хотя бы отменить обязательные перчатки, которые без всякого сомнения никакой пользы не приносят кроме вреда. По уму-то и маски обязательные не нужны, но там хоть находятся апологеты нужности, однако по поводу обязательных перчаток все заслуживающие доверия эксперты однозначно заявляют — нет смысла, а вред есть.

2. Категорически воздерживаться от любых панических заявлений официальных лиц. Решительно пресекать любые панические заявления от неофициальных источников. Это просто азы! Причём в случае реально высокой опасности — ещё более важные, нежели в случае придуманной. Пока суперкатастрофы не происходит, поскольку опасность для общества находится в привычном диапазоне опасностей всех ранее существовавших патогенов и ОРВИ. И это люди понимают. Потому что уже полтора года живут в таком режиме.

3. Прекратить публиковать совершенно бессмысленную для медицины ковид-статистику на публичных порталах. Ничего кроме паники и бесконечных истерических интерпретаций от такой «статистики» нет.

4. В медицинских целях вести статистический учёт ПРАВИЛЬНО! Правильно -- это значит вести учёт тех, кто НУЖДАЕТСЯ в медицинской помощи. А не назначать нуждающимися широкие массы на основании ПЦР-теста, который сутево не предназначен для диагностики заболеваний как единственный способ! ПЦР-тест полезен для уточнения этиологии заболевания при наличии признаков этого заболевания. И не более. ПЦР-тестом можно найти почти всё что угодно, где угодно. Поразительно, но об этом сам изобретатель метода ПЦР говорил, но его просто игнорировали.

5. Системе здравоохранения надо перейти в обычный режим работы с инфекционными ОРВИ и пневмониями. Нельзя тратить время на тестирование при поступлении больных в жизнеугрожающем состоянии (инсульты, инфаркты в первую очередь). Нельзя создавать суперскопления больных пневмониями различных этиологий! Раньше это решалось широкой сетью относительно небольших инфекционных отделений в практически любой больнице. Сейчас их свозят в места концентрации — ковидарии. Совершенно игнорируя тот факт, что это повышает риск внутрибольничных пневмоний, которые всегда характеризовались очень высокой летальностью. Напомню, что пневмония, вызванная золотистым стафилококком, имеет летальность ~30%. При этом сам золотистый стафилококк находится едва ли не на каждом человеке.

6. Обеспечить широкий доступ к вакцинам, но ни в коем случае не гнаться ни за какими показателями и ни в каком виде не использовать прямые или косвенные методы принуждения.

7. Не тратить ресурсы на бессмысленные и раздражающие меры массового психоза, а сконцентрироваться на ПОМОЩИ нуждающимся. В частности это означает: не заставлять всех подряд носить маски, а обеспечить респираторами тех, кто нуждается в них! Это в разы эффективнее, чем бессмысленное ношение масок, да ещё с тотальным нарушением элементарных гигиенических требований к этим маскам. 95% носят эту маску в кармане, порой несколько дней, натягивая на органы дыхания на чекпойнтах. Т.е. в магазине правильнее на входе иметь бесплатные маски для покупателей, которые могут их надеть если страдают хроническими болезнями, делающими их уязвимыми к ОРВИ, или надеть маску, если налицо явные признаки простуды (температура, кашель, насморк).

8. В качестве KPI вакцинации (если уж он так нужен для системы управления) назначать не количество вакцинируемых, а минимизацию количества отказов и длительных задержек на запрос вакцинации! Так и только так. Суть вакцинации — обеспечение защиты нуждающихся, а не принуждение или запугивание тех, кому это не требуется.

9. Убрать отдельные огромные надбавки за лечение ковида. Лечение ковида в практическом плане мало отличается от лечения ранее существовавших пневмоний с точки зрения врача. Часть препаратов отличается. Но не более. При этом, надо решительно поднимать оплату труда врачей и младшего медицинского персонала в целом. Возможно, я слишком плохо думаю о людях, но уж извините, если медсестра будет за ковид получать 200 тыс., а за «обычную» пневмонию 40 тыс., -- полагаю, не будет более заинтересованных в продолжении пандемии лиц, чем она. И это тоже драйвер пандемии.



При этом. Ошибочно считать, что ОРВИ (любая, а не только «коронавирус нового типа») — это пустяк. Это не пустяк. И никогда не было пустяком. Всегда были возможны осложнения, в том числе в виде пневмонии. Всегда! Когда слова-то «коронавирус» ещё никто не знал. А пневмонии всегда занимали четвёртое место среди причин смертности. Надо стараться не заболеть. Надо стараться быть ЗДОРОВЫМ. Но зависит это чуть менее чем полностью, от индивидуального поведения, а не от массовых мер устрашения и принуждения! Для этого есть элементарные, сто лет назад известные правила профилактики ОРВИ, здоровый образ жизни, своевременное лечение хронических заболеваний, свежий воздух и отсутствие стрессов.

Сейчас же делается буквально всё наоборот. Плюс продолжается это уже так долго, что фундаментальные негативные факторы, влияющие на здоровье, несомненно, должны рано или поздно уже РЕАЛЬНО дать ухудшение состояния здоровья в масштабе страны. Стресс от принуждения и нелогичности, истерические ожидания, избыточное ношение масок и перчаток — в особенности сотрудниками магазинов, суперконцентрации больных пневмониями в ковидариях, истерическое самолечение от страшного вируса, злоупотребления антибиотиками и антивирусными препаратами (да и избытком витаминов тоже) и т.д. и т.п. — всё это неиллюзорные факторы, ухудшающие, а не улучшающие здоровье.

Также текущая модель поведения совершенно точно даёт аргументы недобросовестным манипуляторам и врагам, чтобы зарождать сомнения в эффективности российских вакцин и в целом системы здравоохранения России. Это уже прямой политический вред, считаю. И это недопустимо. Совершенно очевидно, что вакцина может пользоваться успехом, только если её применение снижает заболеваемость. А вот когда «заболеваемость» намеренно фиктивно повышают за счёт фактически статистических манипуляций!? Да это уже просто вредительство. Считаю, это недопустимо!