Госдума принимает внесудебные меры "для удаления недостоверной информации"

Госдума во втором чтении приняла законопроект о внесудебной блокировке сайтов, "распространяющих недостоверную информацию, связанную с обвинением в совершении преступлений".

Основанием для блокировки будет являться заявление лица в прокуратуру о принятии мер по удалению ложных обвинений в совершении им преступления. Законопроект обязывает приобщать к такому заявлению "документы, подтверждающие недостоверность размещенной информации", а региональная прокуратура в течение десяти дней проверяет обоснованность предоставленных данных и принимает заключение о наличии оснований для принудительного удаления такой информации.

Тем не менее, как сообщает ТАСС, по словам главы думского комитета по информполитике Александра Хинштейна, законопроект распространяется и на размещённые в интернете материалы с обвинениями в коррупционных преступлениях, не подкреплёнными приговором суда.