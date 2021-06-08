 

Госдума принимает внесудебные меры "для удаления недостоверной информации"

 

Госдума во втором чтении приняла законопроект о внесудебной блокировке сайтов, "распространяющих недостоверную информацию, связанную с обвинением в совершении преступлений".

Основанием для блокировки будет являться заявление лица в прокуратуру о принятии мер по удалению ложных обвинений в совершении им преступления. Законопроект обязывает приобщать к такому заявлению "документы, подтверждающие недостоверность размещенной информации", а региональная прокуратура в течение десяти дней проверяет обоснованность предоставленных данных и принимает заключение о наличии оснований для принудительного удаления такой информации. 

Тем не менее, как сообщает ТАСС, по словам главы думского комитета по информполитике Александра Хинштейна, законопроект распространяется и на размещённые в интернете материалы с обвинениями в коррупционных преступлениях, не подкреплёнными приговором суда. 


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APN.ru