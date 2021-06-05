В Британии выходит книга о том, как в действительности сосуществуют англичане и мусульмане

В общем и целом, делает вывод Хусейн, "физически эти люди живут в Британии, но ментально они где-то в другом месте".

Профессор Эд Хусейн, сам в юности переживший увлечение радикальным исламом, написал книгу о том, что творится в ряде британских городов с большой долей мусульманского населения. Он беседовал с местными предпринимателями, водителями такси, имамами, а также белыми британцами, живущими по соседству с мечетями. Общие выводы неутешительны. В таких городах, как Болтон, Блэкбёрн, Брэдфорд есть районы, куда белые боятся заходить, и где могут избить за то, что ты белый. Целые мусульманские общины живут "как в Талибане" [организация запрещена в РФ], и женщинам нельзя выходить из дома без согласия мужа. В Дидсбери в мечеть превращена бывшая церковь, на ней висит объявление "Отделение шариата". В Брэдфорде местные говорят, что в течение тридцати лет он станет "городом апартеида". Почти половину британских мечетей контролирует радикальное течение Деобанди, стоявшее у истоков Талибана. Мусульманские родители в таких местах запрещают своим детям рисовать, танцевать, выступать в школьных спектаклях.