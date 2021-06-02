Студенты смогут сохранить бюджетное место при смене вуза

По словам замглавы Минобрнауки РФ Елены Дружининой, сейчас в министерстве прорабатывается возможность для студентов при переводе из одного вуза в другой сохранять за собой бюджетное место, "чтобы можно было перевестись с бюджетным местом из одного вуза в другой университет, даже в другой регион".

Также Минобрнауки готовит систему "2+2+2", которая подразумевает, что студент может изменить направление подготовки после первого или после второго курса обучения, что также можно будет делать с сохранением бюджетного места.



