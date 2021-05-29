Марки почты Испании объявили расистскими

Государственная почтовая служба Испании, желая привлечь внимание к проблеме расового неравенства и как-то отметить годовщину смерти афроамериканца Джорджа Флойда, выпустила набор из четырёх марок без рисунка, цвета разных оттенков кожи, и разных по стоимости: самая светлая стоит 1,6 евро, самая тёмная -- 0,7 евро. В итоге почта Испании действительно привлекла внимание к проблеме расового неравенства, но попав сама под шквал критики. Испанские активисты борьбы с расизмом усмотрели в таком распределении стоимости марок двусмысленность и иронию, которые "не помогают решить проблему неравенства".

"Кампания, которая возмущает тех, кого якобы защищает, всегда является ошибкой", - написал историк Антуми Тоасидже.



