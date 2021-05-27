Долговая нагрузка россиян ещё подросла

Долговая нагрузка россиян (соотношение всех платежей по кредитам к общим доходам населения) по итогам первого квартала 2021 года выросла с 11,7% до 11,9%, обновив исторический максимум.

"В условиях пандемии рост задолженности физических лиц по кредитам не сопровождался соответствующим ростом доходов населения, что привело к увеличению коэффициента обслуживания долга до 11,9% на 1 апреля 2021 года", — говорится в обзоре финансовой стабильности Банка России.

В основном долговая нагрузка растет за счёт необеспеченных потребительских кредитов (рост более 15% в годовом выражении).

