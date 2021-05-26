62% американцев хотят повышения заработной платы до 15 долларов в час

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С 2009 года в США минимальная заработная плата составляет 7,25 доллара в час. При этом, по данным опроса Исследовательского центра Пью (Вашингтон), 62% американцев хотят, чтобы она была повышена до 15 долларов в час. И даже большинство опрошенных из тех 38%, которые считают, что повышение до 15 долларов слишком велико, тоже хотели бы, чтобы минимальная заработная плата была повышена.
Это решение блокируется в Конгрессе республиканцами, 70% которых противятся повышению, в то время как 87% демократов готовы на него пойти.

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