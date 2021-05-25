Началась продажа детских туристических путёвок с частичным возвратом средств

В программе участвуют государственные и частные детские стационарные лагеря, посмотреть список участников акции можно на сайте мирпутешествий.рф. Оплатить путёвку необходимо картой "Мир", зарегистрированной в системе лояльности этой платёжной системы, возврат составит до 50% стоимости путешествия, однако не более 20 тыс. рублей (деньги вернутся на карту в течение пяти дней).

По словам руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, "количество поездок на одного ребенка не ограничено, можно поехать на любое количество смен. Для семей с несколькими детьми вернуть 50% от стоимости можно будет с каждой купленной путевки. При этом все путевки можно оплатить одной карточкой, так как нет ограничений по количеству транзакций. Возраст детей не имеет значения, кешбэк положен с каждой путевки ребенка любого возраста".

Для тех, кто приобрёл путевки до старта программы, с 15 июня будет доступна заявка на возмещение средств на сайте Госуслуги.