 

Только 2% россиян отказались от планов на летний отдых из-за ковида

По данным ВЦИОМа, в нынешнем году только 2% россиян из тех, кто не планирует отдыхать летом, отказались от планов из-за ковида. В прошлом году таких было 25%.
Зато 40% сообщили об отсутствии денег или падении доходов, которое не позволит им куда-либо выбраться летом.
В этом году россияне собираются потратить в среднем 40 022 рублей на одного отдыхающего; по сравнению с прошлым годом это на 19% меньше.
Три четверти россиян согласны чаще выбирать отдых в России. Самые популярные направления: Крым (29%), Краснодарский край (17%), Байкал (15%), Республика Алтай (14%) и Сочи (13%).

Из городов: 13% поедут в Санкт-Петербург, 5% — в Москву, 3% — в Екатеринбург, 3% — в Нижний Новгород и 3% — в Анапу.

58% опрошенных россиян не имеют опыта путешествий по России ради отдыха.

 

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