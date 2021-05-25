Только 2% россиян отказались от планов на летний отдых из-за ковида
- 25.05.2021, 18:38,
- Новости
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По данным ВЦИОМа
, в нынешнем году только 2% россиян из тех, кто не планирует отдыхать летом, отказались от планов из-за ковида. В прошлом году таких было 25%.
Зато 40% сообщили об отсутствии денег или падении доходов, которое не позволит им куда-либо выбраться летом.
В этом году россияне собираются потратить в среднем 40 022 рублей на одного отдыхающего; по сравнению с прошлым годом это на 19% меньше.
Три четверти россиян согласны чаще выбирать отдых в России. Самые популярные направления: Крым (29%), Краснодарский край (17%), Байкал (15%), Республика Алтай (14%) и Сочи (13%).
Из городов: 13% поедут в Санкт-Петербург, 5% — в Москву, 3% — в Екатеринбург, 3% — в Нижний Новгород и 3% — в Анапу.
58% опрошенных россиян не имеют опыта путешествий по России ради отдыха.