Только 2% россиян отказались от планов на летний отдых из-за ковида

По данным ВЦИОМа , в нынешнем году только 2% россиян из тех, кто не планирует отдыхать летом, отказались от планов из-за ковида. В прошлом году таких было 25%.

Зато 40% сообщили об отсутствии денег или падении доходов, которое не позволит им куда-либо выбраться летом.

В этом году россияне собираются потратить в среднем 40 022 рублей на одного отдыхающего; по сравнению с прошлым годом это на 19% меньше.