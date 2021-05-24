Об авторитетах

У всех нас есть авторитеты, которым мы доверяем. В юности главными авторитетами служат родители, потом учителя, иногда пацаны из старших классов, затем кто-то из друзей, которых зачастую заменяет жена, возможно, священник, не редко мудрецы прошлого, наконец крупные ученые и власть предержащие. Но всегда кто-то есть.

Простая логика подсказывает, что для манипуляции общественным сознанием властям необходимо создавать лжеавторитеты. Другими словами, авторитетом может и должен стать только ангажированный властью товарищ. Или продажная сволочь, можно и так сказать.

Деятели наук. Наука, разумеется, вне политики. Научные формулы объективны. Ученый – это человек с независимым суждением. Настоящий авторитет? Вот тут и ловятся самые умные и образованные. Пути – дороги, по которым люди достигают вершин своих карьерных лестниц, как правило однообразны. И не редко академиком, доктором наук, профессором становится… карьерист, ловкий аферист, жулик и проходимец. Такова жизнь. Остап Бендер мог бы добиться успехов в любой области, не только в шахматах или розыске предметов антиквариата.

Разумеется, не все признанные авторитеты в различных областях науки и техники являются остапами бендерами. Но, увы, большинство и скорее всего все, кто стоит на самом верху карьерной лестницы – она же пищевая цепочка. Известно, что хищники, лишенные эмпатии, морали и этики могут добиться многого в обществе добрых и совестливых людей.

Положа руку на сердце, ответь быстро читатель – ты бы позволил, чтобы тебе делал серьезную медицинскую операцию знаменитый академик? Пусть даже еще не старый. Твой разум от этой мысли не конфликтует с интуицией? Твой инстинкт самосохранения не поёжился?

Конечно, речь идет не только о наших соотечественниках. Например, Илон Маск – это Остап Бендер высшей категории. Он жулик и аферист экстра-класса. От упоминания фамилий наших «больших ученых» воздержимся. А потому что страшно.

Деятели лженаук. Что это значит? Лженаука - это наука, которая строится на умозрительных теориях, которые нельзя ни доказать ни опровергнуть на современном этапе развития. Вроде религиозных теорий. Потому любая лженаука напоминает религию.

Лженауку легко распознать по претензии на глобальную универсальность. Например, в случае психологических теорий, психологи и психоаналитики берутся объяснить мотивацию поведения любого человека в любых обстоятельствах.

Принципиальным для лженауки является использование наукообразной терминологии. Лучше Пелевина не скажешь: «Создание и использование языковых конструктов, не отражающих ничего, кроме комбинаторных возможностей языка, с целью парализации чужого сознания. По сути, это лингвистическая ddos-​атака, пытающаяся «подвесить» человеческий ум, заставляя его непрерывно сканировать и анализировать малопонятные комбинации слов с огромным числом возможных смутных полусмыслов».

Это Пелевин написал о теоретическом искусствоведении, которое давно стало прибежищем для мошенников всякого рода, однако использование псевдонаучного языка присуще любой лженауке. Но, если искусствоведение, психология и психоаналитика это откровенная разводка лохов, то в случае с современными экономическими теориями не так все очевидно.

Современный экономист – это, как правило, аферист, который использует спекулятивные экономические теории для оказания платных услуг. Он вроде проститутки. Вообще рекламирование своих платных услуг присуще любым псевдоученым мошенникам. Обычно идут в ход платные «курсы», «тренинги», «семинары» и проч.

Необходимо отметить, что критика любых квазиученых обычно вызывает у них истерику, и они неизменно, без всякой фантазии начинают вопить на весь мир, что стали жертвой «заговора», «зависти» или «идеологических гонений» со стороны «конкурентов».

Политологи. Это очень большие авторитеты. Политология является откровенной, наглой и неприкрытой псевдонаукой, а политологи - это проповедники, волхвы, ясновидящие и предсказатели. «Но ясновидцев — впрочем, как и очевидцев — во все века сжигали люди на кострах», - пел когда- то Высоцкий. А сегодня всех этих ясновидцев приглашают на телевидение в прайм-тайм, где они авторитетно объясняют всем страждущим и жаждущим правды, как устроен мир, что хотят правители, о чем они думают и какие события произойдут завтра. Простым людям очень хочется знать, что будет завтра. На этом и играют все эти предсказатели – аферисты. Раньше их называли колдунами.

Чтобы ловко врать нужно иметь хорошо подвешенный язык и, собственно, всё. Главное гладко «гнать». Эти остапы бендеры, тряся бородками с проседью, а считается, что народ верит только седому жулью, несут страшную ахинею, получая приличные деньги. Туда не прорвешься, ведь многие могут ловко и складно «гнать», потому и конкуренция в мире политологов жуткая.

Создатели «фактов». На «фактах» построены все новостийные передачи. Как им не верить? Это же только факты – они авторитетны по определению. Именно тут власти манипулируют общественным сознанием прежде всего. В «Новостях» искажают смысл, дают свой угол зрения, просто тупо врут. Как известно «пипл хавает» всё, что ему показывают в телевизоре.

Для иллюстрации старый анекдот: Хрущев и Кеннеди решили бежать наперегонки. Прибежал первым, конечно, молодой Кеннеди. На следующий день газета Правда написала: «Вчера проходил забег, в котором участвовали Хрущев и Кеннеди. Хрущев пришел к финишу вторым, а Кеннеди предпоследним!» Заметим - ни слова лжи. И ничего не изменилось.

Артисты, спортсмены. Этих людей в последние десятилетия подняли в СМИ до высочайшего авторитетного уровня. Их стали цитировать, они стали что-то изрекать по любому поводу. Это идеальные пропагандисты. Особенно артисты, обученные заучивать любые тексты и с выражением их произносить. Спортсмены не мастера художественного слова, но зато кивать могут долго и энергично.





Большим успехом пользуются артисты и спортсмены, которые приказали всем нам долго жить. О них делаются целые передачи, ведь они «сраму не имут» – что хочешь гони про них, не возразят.

Блогеры. Это авторитеты нового интернетного времени. Миллионы подписчиков теоретически смотрят им в рот. Блогеры, как принято считать, формируют общественное мнение. Значит все они ангажированы по определению. Кто не хочет ангажироваться будет сидеть в тюрьме. Примеры общеизвестны. Потому выбор у блогера прост, как пареная репа.

Пример выдающегося блогера – Бузова. 25 миллионов подписчиков – больше трети разумного населения нашей бескрайней «забузовевшей» Родины. Все знают, что Бузова - это человек с блестящим образованием, выдающимся интеллектом и невероятной эрудицией. О её достижениях в науке и культуре ходят легенды. Её доблесть, честность и доброта на устах у всех. Молодежь с восторгом берет с нее пример. Всё верно? А что не так?

Чиновники высших рангов и высших звеньев. Богачи. Не каждый богач чиновник, но зато каждый высокопоставленный чиновник богач. Те люди, кто считает их авторитетами, никогда не прочитают этот текст. Зачем тогда о грустном? Одно можно сказать: если у человека нет никаких талантов, если он ни на что не способен, если он патологический творческий импотент, то ему одна дорога – в политику.

Я. Вы спросите, а где же искать авторитеты? Кто они? Где они? Отвечаю: а я не авторитет, чтобы кого-то учить отделять зерна от плевел. Сами, сами…

Чаще вспоминайте кому принадлежит знаменитая фраза: «Верить, в наше время, нельзя никому, даже самому себе. Мне - можно!»