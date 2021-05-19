Лучшим в учёбе студентам возместят затраты на путешествия по России

Лучшим студентам, путешествующим по России и проживающим в общежитиях вузов, будут возмещены затраты на проживание и проезд. Вузы, которые будут готовы принять в своих общежитиях студентов, путешествующих по России во время каникул, смогут получить субсидии на ремонт кампусов. При этом они будут обязаны компенсировать студентам затраты на проезд. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко:

"За то, что мы будем давать субсидии на ремонт тем вузам, которые готовы принимать у себя студентов-туристов, мы просим их, чтобы они делали дополнительные экскурсии по городу, по кампусу, и рассматривали возможность оплаты проезда лучших студентов".

Таким образом, отличившиеся студенты смогут бесплатно разместиться в общежитиях вузов того города, в который они запланируют путешествие.

Программа, с помощью которой будет осуществляться размещение студентов-путешественников в кампусах вузов, начнёт действовать с 1 июня, образовательные организации смогут иметь доступ к информации о количестве доступных номеров в общежитиях.