«Бал Сатаны» в редакции «Открытых медиа»

Михаил Делягин разоблачает ложь и фальшь псевдолиберальной прессы

Именно так можно обозначить главную мысль известного политолога Михаила Делягина, изучив его статью под названием «Либеральные медиа в информационной войне против России», опубликованную на его персональном сайте.





Отношение Михаила Делягина к псевдолиберальным ценностям и их носителям - едкое и ироничное - ни для кого не секрет. Но на этот раз в словах «насмешника» явно слышится тревога. И причины ее он не скрывает. Откровенно вражеские методы «пятой колонны» российской оппозиции, ориентированной на Запад, из подрывной агитации все больше стали напоминать диверсионную деятельность, нацеленную на базовые российские ценности.





«Мы уже давно привыкли к тому, что либеральные или скорее даже псевдолиберальные медиа (существующие, в том числе и на деньги иностранных спонсоров) ведут по-геббельсовски системную, всеобъемлющую войну против российской идентичности, - выражающуюся, в том числе потоками помоев на каждый значимый для России день, будь то праздник или день скорби, и на каждую пользующуюся доверием людей структуру, будь то армия, церковь или президент», - пишет Михаил Делягин.





Политолог соглашается, что святых на Земле нет, все грешны. И, безусловно, все процессы, структуры, явления имеют свои недостатки и конструктивная критика нужна, а замалчивание проблем недопустимо, – но пропаганда этих «либералов» направлена не на укрепление, а разрушение российского общества и государства.





Ситуация не нова. Те, кто знает историю, легко вспомнят аналогии. В свое время масоны-февралисты взахлеб клеветали на Российскую Империю, чтобы превратить Россию в рабу Запада, а «демшиза» позднего СССР обвиняла коммунистов с целью уничтожения слишком гуманной советской цивилизации по известной формуле «целили в коммунизм, а попадали в Россию». Так и нынешние «либералы», работая на уровне подсознания или по чьим-то поручениям, уничтожают идентичность нашего народа. Наше общество не монолитно. Но все же сцементировано теми самыми «скрепами», что так бесят ироничных либералов и являются мишенью их злых якобы шуток. Расковырять этот цемент и является первейшей задачей «либерастов» (не путать с «либералами»). Как это сделать? Михаил Делягин рассказывает об одном из случаев такой борьбы.





«На следующий день после Пасхи, - пишет Михаил, - на глаза попался заголовок статьи «Открытых медиа» – «Бал сатаны». Речь о службе в Храме Вооруженных сил. Я буквально не поверил своим глазам и сделал закладку, чтобы прочитать материал потом, уже холодными глазами. На следующий день материала не оказалось, – вероятно, либеральное рвение оказалось чрезмерным даже для издания Ходорковского, – но Интернет помнит все, и материал нашелся в кэше».





В отличие от большинства дешевых агиток, этот материал был написан мастерски, признает Делягин. «Подача информации как бы нейтральная, создающая обманчивое ощущение объективности: все содержательные оценки, включая выражение «бал сатаны» (а также «храм войны», «шабаш ку-клукс-клана», «неправильная Пасха», «чуть-чуть веселее и радостнее, чем на Новодевичьем кладбище» и ссылки на «мистические эпизоды из старых американских сериалов, игр и мультфильма «Южный парк»») даны от имени не редакции или автора, а якобы нейтрального источника – «пользователей соцсетей».





Михаил Делягин, как тонкий психолог, обращает внимание, что в якобы объективном материале нет места ни одному положительному или хотя бы нейтральному моменту. Все выписано исключительно в очернительском стиле. Но плюрализм и толерантность, которых требуют либерасты от других, для них самих не является обязательным. Более того, в своей непримиримости они сто очков вперед дадут «комиссарам в пыльных шлемах», потомками которых, впрочем, зачастую и являются. Такова сама суть современного либерализма и его толерастии, ставшей эффективным орудием истребления всякого инакомыслия. Не стоит забывать, как один из либералов, бездарный режиссер Амнуэль, всерьез и публично призывал не читать книги и требовал применения к инакомыслящим карательной психиатрии.





Какова же цель таких публикаций? О главной цели нечего и говорить - это возвращение России в лоно Западных цивилизаций, желательно на коленях, со связанными руками и открытыми в дом дверьми. Бери, что хошь. Но это цель кампании. А в чем цель конкретного сражения? «Так называемая либеральная пропаганда всеми способами пытается навязать ассоциации, связывающие православие, армию и нынешнее руководство страны ни больше ни меньше, как с сатанизмом. Невольно вспоминается старая заповедь военной пропаганды: «Прежде всего обвиняй врага в собственных пороках!» - отмечает автор.





И подтверждение этому находится легко. При запросе в поисковике «бал станы» автор обнаружил еще одну статью на тех же «Открытых медиа» годичной давности, только на этот раз досталось православной масленице, мэру Собянину и парку Зарядье. По версии издания, организаторы напугали публику, устроив шоу с циркачами, которых в соцсетях сравнивали с бесами. Очевидно, что для либеральных журналистов «бал сатаны» (а возможно, и для всего либералистического сообщества) является прямой и неотъемлемой ассоциацией с русской традицией.





Современный либерализм отечественного помола отчетливо напоминает отверточную сборку, когда на завод привозят детали, сделанные за рубежом, а местные «мастера» просто свинчивают из них нечто, придуманное не ими. И в этом современный «русский либерализм» радикально отличается от либерализма истинного, включая русский либерализм прошлого-позапрошлого веков. Вот как об этом говорит Михаил Делягин: «Смысл существования современного либерализма как политического течения (в отличие от времен Вольтера, уже с 10-х годов прошлого века служащего интересам глобальных финансовых спекулянтов против собственных народов), если судить по деятельности современных либералов отечественной сборки, заключается в уничтожении нашей страны, народа и цивилизации. И наши недостатки для «либералов» – не более чем такое же прикрытие их деятельности по разрушению России. А если в России происходит что-то стоящее – оно должно быть оболгано, очернено и растоптано в полном соответствии с максимой Латыниной «у русских не может быть героев – они могут быть только жертвами!» Это касается всего: и культуры, и праздников, и народных обычаев, и достижений государства (которые у него есть – и я, как его ярый критик, знаю об этих достижениях больше многих и многих его официальных сторонников).»





«Открытые медиа» – далеко не самый патологический пример de facto поощряемой патологической пассивностью государства либеральной пропаганды, но весьма яркий и убедительный. Даже реальные достижения России или разумные действия властей они весьма умело препарируют и подают так, что те выглядят как наглядная иллюстрация порочности, маразматичности и безнадежности «этой страны». Зато есть и обратный эффект: если такие издания на что-то обрушились – значит, это достойно внимания. Своеобразный такой знак качества.





Диагноз публицист ставит жесткий и нелицеприятный. Мы на войне, и методы на ней должны быть соответствующие. Иначе - поражение. «Толерастия к этой смертельно опасной для России разрушительной силе, упорно навязываемая нашей Родине со стороны Запада, действительно грозит обернуться толерантностью в медицинском смысле – то есть полной нежизнеспособностью не только государства и страны, но и всей русской цивилизации».



