Судан "временно" лишил Россию базы на Красном море

Власти Судана "временно остановили" действие соглашения с Россией о создании морской базы на Красном море и запретили "любое новое размещение российских военных".

Бывший командующий Черноморским флотом РФ адмирал Владимир Комоедов в беседе с "Интерфаксом" предположил, что Судан принял такое решение под давлением США.

Соглашение о создании в Судане базы ВМФ РФ на Красном море было подписано в декабре 2020 года.

Сейчас у России за рубежом имеется только одна военно-морская база, она располагается в сирийском порту Тартус.