Две комиссии пришли к выводу, что Франция несёт ответственность за геноцид в Руанде

Франция несёт значительную ответственность за допущение геноцида в Руанде, следует из доклада, подготовленного по запросу правительства Руанды.

Говорится, что "французские власти вооружали, консультировали, тренировали, экипировали и защищали власти Руанды, что в итоге привело к уничтожению и смертям представителей народности тутси в Руанде".

В документе подчёркивается, что Франция ничего не сделала, чтобы остановить массовые убийства в апреле и мае 1994 года, а после геноцида годами пыталась скрывать свою роль.

Утверждается, что тогдашний французский президент Франсуа Миттеран и его администрация знали о подготовке убийств тутси, но все равно поддерживали руандийское правительство Жювеналя Хабиариманы.

Авторы доклада, подготовленного по распоряжению французского президента Эммануэля Макрона, также пришли к выводу, что Париж был слеп к планировавшемуся геноциду тутси в Руанде, а потом отреагировал слишком медленно. (Доклад подготовлен, поскольку Макрон рассчитывает на улучшение отношений с Руандой).

В 1994 году в результате геноцида за 100 дней было уничтожено, по различным данным, от 500 тыс. до 1,3 млн представителей народности тутси.