Только вакцинированные и переболевшие ковидом паломники будут допущены в Мекку
- 13.04.2021, 21:42,
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Начался священный для мусульман месяц Рамадан, и множество паломников со всего света устремляются в Мекку. Обычно население этого двухмиллионного города на пике паломничества почти утраивается. Однако в этом году в тщательно продизенфицированную Мекку и Медину допустят
только вакцинировавшихся от ковида или переболевших им. И даже тех, кого впустят в Мекку, обяжут соблюдать "социальную дистанцию".
Пока непонятно, продлят ли эти ограничения на всех паломников, прибывающих в Мекку в течение года, ведь этот город хотя бы раз в жизни должен посетить каждый правоверный мусульманин.