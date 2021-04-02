В Тбилиси осквернили памятник Грибоедову

Инцидент произошёл одновременно с изгнанием из Тбилиси
телеведущего Владимира Познера, который намеревался отметить там свой день рождения, но не учёл, что раньше высказывался об Абхазии в том духе, который оскорбляет территориальную целостность Грузии. В результате автобус, в котором он ехал из аэропорта, и гостиницу, в которой он собирался остановиться, закидали яйцами и, для полноты картины, Познера оштрафовали за нарушение ковидорежима (ещё в сентябре он выступал
за ужесточение ковидорежима в России).
МИД РФ рассматривает акцию против Познера и осквернение памятника русскому поэту как звенья одной цепи и заявляет
, что "подобные действия тем более неприемлемы, если принять во внимание масштаб и значимость личности А.С.Грибоедова как для истории России, так и Грузии"