 

В Тбилиси осквернили памятник Грибоедову

В столице Грузии осквернили памятник Александру Сергеевичу Грибоедову, нанеся на постамент надписи красного цвета
Инцидент произошёл одновременно с изгнанием из Тбилиси телеведущего Владимира Познера, который намеревался отметить там свой день рождения, но не учёл, что раньше высказывался об Абхазии в том духе, который оскорбляет территориальную целостность Грузии. В результате автобус, в котором он ехал из аэропорта, и гостиницу, в которой он собирался остановиться, закидали яйцами и, для полноты картины, Познера оштрафовали за нарушение ковидорежима (ещё в сентябре он выступал за ужесточение ковидорежима в России). 

МИД РФ рассматривает акцию против Познера и осквернение памятника русскому поэту как звенья одной цепи и заявляет, что "подобные действия тем более неприемлемы, если принять во внимание масштаб и значимость личности А.С.Грибоедова как для истории России, так и Грузии"
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APN.ru