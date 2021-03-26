Депутаты хотят лишить россиян права не принимать у застройщика квартиру с недочётами

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который меняет процедуру передачи квартиры от застройщика покупателю. Сейчас гражданин вправе отказаться от подписания передаточного акта до устранения застройщиком недостатков в квартире; новый законопроект исключает эту норму.





Согласно действующему законодательству, гражданин до подписания передаточного акта на квартиру вправе потребовать от застройщика составления другого акта, в котором должны быть указаны недочёты и несоответствия квартиры установленным требованиям. Застройщик должен безвозмездно устранить эти недостатки "в разумный срок", либо соразмерно уменьшить цену договора, либо возместить гражданину расходы на устранение недостатков. До того, как застройщик выполнит одно из этих действий, гражданин не обязан подписывать передаточный акт на квартиру.

Внесённый законопроект убирает эту норму; теперь, в случае наличия недочётов, составляется акт о несоответствии, затем подписывается передаточный акт на квартиру, а застройщик устраняет недочёты, либо возмещает гражданину расходы, либо уменьшает цену договора. Отказаться от подписания передаточного акта до устранения застройщиком недочётов будет нельзя.

Согласно Жилищному кодексу, гражданин оплачивает коммунальные услуги за квартиру со времени подписания передаточного акта; до этого, с момента ввода дома в эксплуатацию, всю коммуналку платит застройщик. Это была одна из норм, мотивировавших застройщиков на оперативное устранение недостатков, теперь депутаты хотят её убрать.





Кроме того, по новому законопроекту, застройщик может не раскрывать информацию о расчёте размера собственных средств и нормативах финансовой устойчивости, если работает по счетам эскроу и перечисляет средства в компенсационный фонд.