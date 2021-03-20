Мультфильм "Маша и медведь" вошёл в тройку любимцев в Европе, Африке и на Ближнем Востоке

По данным международного исследовательского агентства Kidz Global, российский мультсериал "Маша и Медведь" вошёл в тройку самых любимых развлекательных детских брендов на территории Европы, Африки и Ближнего Востока среди детей до шести лет.

Исследование проводилось в ноябре 2020 года. По результатам исследования Kidz Global, проведённого весной 2020 года, мультфильм вошёл в топ-5 самых любимых детских развлекательных брендов мира.

Мультсериал "Маша и Медведь" выходит с 2009 года, он переведён на 42 языка, это единственный российский анимационный проект, который входит в топ-5 самых востребованных детских шоу в мире.