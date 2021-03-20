 

Мультфильм "Маша и медведь" вошёл в тройку любимцев в Европе, Африке и на Ближнем Востоке

 

По данным международного исследовательского агентства Kidz Global, российский мультсериал "Маша и Медведь" вошёл в тройку самых любимых развлекательных детских брендов на территории Европы, Африки и Ближнего Востока среди детей до шести лет.

Исследование проводилось в ноябре 2020 года. По результатам исследования Kidz Global, проведённого весной 2020 года, мультфильм вошёл в топ-5 самых любимых детских развлекательных брендов мира.

Мультсериал "Маша и Медведь" выходит с 2009 года, он переведён на 42 языка, это единственный российский анимационный проект, который входит в топ-5 самых востребованных детских шоу в мире.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» США и Британия наиболее недовольны своими правительствами
» Алексей Навальный вошел в ТОП 25 самых влиятельных героев Интернета
» Россию очень не любят японцы, израильтяне, французы и турки
» Новый скандал в ведомстве Зурабова
» Президент России пройдет по канату в цирке.
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Меган и Гарри верхом на верблюде

Меган и Гарри верхом на верблюде

Пандемия как \

Пандемия как "день сурка"

Есть ли место в России для памятников русским?

Есть ли место в России для памятников русским?

NEXTA — белорусская правда или польский рупор?

NEXTA — белорусская правда или польский рупор?

Ставка на подрыв России: кто принесет на блюдечке японцам Курилы, а украинцам Крым?

Ставка на подрыв России: кто принесет на блюдечке японцам Курилы, а украинцам Крым?

Бесправие подданных, беззаконие правящих

Бесправие подданных, беззаконие правящих

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Церковь Англии вводит тридцатипроцентную квоту для цветных священников

  • 22:49
  • 350

Ветер трижды помешал Байдену взойти по трапу самолёта

  • 22:24
  • 348

По всей Европе прошли массовые выступления против ковид-ограничений

  • 21:28
  • 434

Мультфильм "Маша и медведь" вошёл в тройку любимцев в Европе, Африке и на Ближнем Востоке

  • 20:13
  • 372

Турция вышла из Стамбульской конвенции о защите прав женщин

  • 20:04
  • 367

Рада не смогла отказаться от московского времени, но освободила от ответственности производителей вакцин

  • 22:15
  • 595
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru