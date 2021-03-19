Рада не смогла отказаться от московского времени, но освободила от ответственности производителей вакцин

Законопроект "Об исчислении времени на Украине", который предполагает отмену сезонного перевода часов и внедряет понятие единого киевского времени, в пятницу не смог получить поддержку депутатов Верховной рады и был отправлен "на повторное второе чтение. Если до 26 марта не состоится внеочередных заседаний и не будет рассмотрен этот законопроект, Украина в ночь на 28 марта всё же перейдет на летнее время". Летнее время на Украине совпадает с московским, и предполагается, что это вредит безопасности Украины и мешает "деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий".

Другой законопроект в Раде ожидала более счастливая судьба: производители вакцины от ковида теперь официально освобождены от ответственности за любые последствия прививок: