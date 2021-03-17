 

РФ заняла 4-е место в мире по темпам роста цен на жильё

 

Россия заняла четвёртое место в мире по темпам роста стоимости жилой недвижимости в 2020 году, говорится в докладе международной консалтинговой группы Knight Frank, в котором анализируется ситуация в 56 странах.

Темпы роста цен на жилую недвижимость в России в минувшем году составили 14%. По этому показателю её опережают Турция, где цены за год подскочили на 30,3%, Новая Зеландия (18,6%) и Словакия (16%). В первую десятку списка вошли также Люксембург (13,6%), Польша (10,9%), США (10,4%), Перу (10,3%), Швеция (10,9%), Австрия (10%).

Рост отмечен не во всех странах. Так, в Испании и Венгрии цены опустились на 1,8% и 2,5% соответственно, а больше всего жилая недвижимость подешевела в Индии - на 3,6%.



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APN.ru