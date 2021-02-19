В этой статье я попробую ответить на вопрос, который, думаю, волнует многих: почему цивилизация отступает? Или, в несколько более развернутом виде, почему наиболее развитая и культурная часть человечества, которую мы и имеем в виду, говоря о цивилизации, отступает под напором явно отсталой части человечества?





Этот процесс, шедший уже несколько десятилетий, в последние годы приобрел такой размах, что даже привел к изменениям геополитического характера. В середине ХХ века США и Западная Европа были наиболее сильной и развитой частью мира, их лидерство практически не оспаривалось. Вооруженный спор о том, как жить дальше, между США и СССР шел, фактически в рамках этого развитого мира, поскольку Россия и СССР тоже можно для той эпохи отнести к наиболее сильной и развитой частью мира; к тому же СССР старался вырваться в лидеры. Остальные страны были на вторых ролях и периферии. Теперь же положение радикально изменилось. Некогда нищий Китай стал фактически экономическим центром мира, а Россия, нежданно-негаданно сделалась образчиком процветания, устройства и свобод. Да, свобод! По сравнению с нынешними США и ЕС, у нас фактически нет цензуры, и можно даже шепотом ругать Владимира Путина без особых последствий. Если бы такое кто-нибудь провозгласил в 1960-е годы, то его бы осмеяли.





Далее, цивилизация отступает под напором тех, кого раньше и в расчет не брали. Европу наводнили мигранты из Африки и Ближнего Востока. Их не только пускают, но еще и кормят за общественный счет, а также поставили, по существу, в привилегированное положение по сравнению с гражданами этих стран. В США и вовсе случилось немыслимое событие: движение негровBLMпровозгласило «расовую войну» против белых и это не только не вызвало отпора, но и было поддержано политическим истеблишментом. Вот это событие я считаю важным настолько, что оно вызывает необходимость обсуждения этого вопроса. Речь уже не о правах чернокожих, и даже не об их доминировании. «Расовая война» по определению тотальная и определенно ставит цели подавления и угнетения белых, вплоть до их уничтожения. Иначе нет необходимости вообще провозглашать такие лозунги.





Это все касается и нас, по той простой причине, что мы в основном тоже относимся к белым. Положим, у американских негров руки коротки, чтобы кого-то придавить и поставить на колени в России. Однако, мы, несомненно, получим целый букет последствий, вроде вовлечения в целый ряд затяжных конфликтов или потока беженцев из стран, где белым жить стало плохо и опасно.





Белые, создавшие современную цивилизацию (это есть непреложный факт для всякого, кто еще не расстался со своим рассудком; также как непреложен факт, что негры внесли в эту цивилизацию исчезающе малый вклад), должны были бы дать отпор. Но что-то пошло не так. Весь вопрос: что именно?





Крушение мировоззрения





Основная причина этого, на мой взгляд, состоит в том, что в ходе упомянутых событий рухнуло мировоззрение, которое составляло основу и ядро общественно-политических взглядов этой самой цивилизованной части человечества. Его обычно называют гуманизмом. Суть его в тезисе, что все люди равны, независимо от цвета кожи, языка и происхождения. Поскольку в ХХ веке, когда эта идея стала господствующей, различия между развитыми странами с белым населением и странами с цветным населением, которые эвфимистически именовались развивающимися, были очевидны, эти различия объяснялись колониализмом и угнетением. Отсюда вытекала конкретная политическая программа: колониализм сокрушить, дать всем людям права и помочь тем, кто отстал в развитии, за счет развитых народов.





Что предполагалось? То, что, если снять все исторически возникшие препоны, все народы в мире быстро поднимутся в своем развитии, сольются в мировую семью народов, построят общество благоденствия и ринутся в космос. Давайте отдадим должное: это была великая идея, одно из наиболее выдающихся произведений европейской цивилизации. Она обещала блестящее будущее, провозглашала ценности добра, потому была привлекательной и завоевала множество умов. Я сам этой идее следовал до некоторого времени.

Однако же, все программные положения, вытекающие из этого мировоззрения, были выполнены. Отсталые народы получили все, о чем мечтать не могли: независимость, щедрую помощь, привилегии.





И что? Результат, который мы сейчас наблюдаем, оказался обескураживающим. Вместо бурного развития отсталых народов и рас, выхода их на передовой уровень цивилизации, мы видим, как они ринулись, если говорить прямо, грабить цивилизованную часть человечества почти в буквальном смысле этого слова. Открытое насилие, трайбализм и концентрированный черный расизм у негров с лозунгами подавления белых и «расовой войны».





Это бесспорные факты, которые совершенно не вписываются в рамки эгалитаристского гуманизма, как бы я ее назвал, чтобы отличать от средневекового европейского гуманизма, иного по своему характеру и содержанию. Белый мир под давлением этих фактов раскололся. Одна фракция, в политическом истеблишменте западных стран, просто не пожелала эти факты признавать, поскольку тогда бы пришлось признать банкротство эгалитаристского гуманизма, начертанного на их знаменах. Другая фракция, эти наблюдаемые факты признающая, оказалась в полной растерянности и смятении. Прежняя идея с очевидностью обанкротилась и рухнула, а ничего на смену ее нет. Раз нет руководящей идеи, то нет и отпора.





Что было неправильным?





Нужно сказать пару слов о том, почему эгалитаристский гуманизм, некогда блестящий и влиятельный, окончил свои дни столь жалким образом.

Насколько можно судить, он был неверен в своем основном постулате: все люди равны. Это не так. Люди не равны. Причем в биологическом и социально-культурном отношениях.





В двух словах это можно объяснить так. Во-первых, человек продолжает эволюционировать в чисто биологическом отношении и постепенно, от поколения к поколению меняется. Это неудивительно, поскольку механизм эволюции – различные комбинации генов – вполне себе работает. Люди рождаются с разными задатками и способностями. К примеру, рождаются люди с более сложным устройством мозга, способные к сложной мыслительной деятельности. Эту способность я ставлю на первое место в числе причин того, почему люди поднялись до цивилизации. Все, что мы имеем сейчас, создано разными умниками. От первобытного рубила до компьютеров и искусственного интеллекта, самолетов, атомного реактора и космического корабля – вот путь, который проделали умники за историю человечества.





Во-вторых, люди с развитым мозгом рождаются среди всех народов и рас. Но не везде выживают и дают потомство. Чтобы человек со способностями к сложной умственной деятельности вырос, реализовал свои способности и передал их потомству, требуется еще целый ряд условий. К ним относится благоприятная природная среда, продуктивное хозяйство и социальное устройство, перераспределяющее часть общественного продукта в пользу умников и их деятельности. Умникам нужны ресурсы, поскольку мозг в своем развитии и усложнении берет львиную долю питательных веществ; мускульная система ослабляется, потому-то интеллектуалы как правило физически слабее. Но они берут именно умом и его продуктами. Общество и его хозяйство образуют систему, в рамках которой биологическая эволюция человека резко ускоряется. По существу, это система селекции людей, отчасти стихийная, отчасти целенаправленная, которая развивает и закрепляет у людей определенные качества. Эта социальная селекция – очень мощная штука. Она меняет облик людей буквально за пару поколений. Корейцы были одинаковыми еще сто лет назад. С тех пор в Южной Корее и КНДР сложилось разное хозяйство и общество, и мы видим, как резко стали отличаться южные и северные корейцы даже на первый взгляд.





Отсталость народов и целых рас в рамках такого подхода объясняется тем, что они изначально находились в неблагоприятных природных условиях и еще создали общество, в котором умники выжимаются на периферию, лишаются ресурсов и в итоге уничтожаются. А вот европейцы имели богатую природу и геологию, хороший климат, и еще создали общество, которое позволяло умникам выжить, вырасти и реализоваться. В Европе умником было быть почетно и привлекательно почти всю историю европейских стран. В конечном счете европейские страны силой ума своих интеллектуалов развились так, что пошли, поплыли и завоевали весь остальной, отставший от них мир.





Как это произошло – не очень понятно, поскольку этот важнейший гуманитарный вопрос фактически никогда не исследовался.

Вот сторонники эгалитаристского гуманизма отвергали и биологическую эволюцию людей, и их социальную селекцию. Они сами были продуктом и того, и другого, в особенности европейского общества, позволявшего интеллектуалам выжить, вырасти и реализоваться. Должно быть, они полагали, что стоит только дать отсталым народам благосостояние, как те по щелчку пальцев поднимутся до вершин цивилизации. Но нет. Нужна еще социальная селекция в пользу интеллектуалов и время для накопления результатов, и нужна потому подходящая для этих целей социальная система. Отсталое же общество формирует отсталых людей, «развивает» отсталость, если хотите. Получив определенный уровень благосостояния, отсталое общество лишь усиленно культивирует отсталость со всеми полагающимися атрибутами.





Негры, разумеется, тоже могут эволюционировать и культурно развиваться. Можно набрать множество примеров того, как негры, вырванные из своего отсталого общества и включенные в европейское общество, усваивали высокую культуру. Хрестоматийный пример, Александр Сергеевич Пушкин, который «наше все», был как раз потомком эфиопского негра, волей судьбы оказавшегося в гораздо более развитом обществе. Разве плохо получилось? Если бы гуманисты-эгалитаристы учитывали фактор биологической эволюции и социальной селекции, то им требовалось сломать структуру отсталого общества негритянских стран, навязать им социальную структуру европейского типа и удерживать ее, целенаправленно выбирать и продвигать наиболее умных. Через несколько поколений ускоренной социальной селекции негры поднялись бы на весьма хороший уровень. Но этого сделано не было. Неграм просто дали права, блага и привилегии, оставив их, как есть.

Кстати, первый негативный опыт на сей счет был получен задолго доBLMв США. После отмены в 1994 году в ЮАР режима апартеида, что дало чернокожим права, льготы и привилегии, в этой стране началась открытая дискриминация и насилие против белого населения. Это был первый признак того, что эгалитаристский гуманизм обанкротился. Только этого предпочли не заметить.





Что будет дальше?





Конечно, весьма интересны виды на будущее, поскольку от этого зависит международная обстановка на обозримый период.

Когда негры крушили европейскую цивилизацию в ЮАР, казалось, что оплоту цивилизации ничего особого не угрожает. ЮАР – это далеко, а буры могут выехать в другие страны. Но теперь это не так. Такая же проблема есть и в США, и в Европе, то есть в основной части населенного белыми мира. Только Россию это не затронуло пока что. Из этого следует, что белым теперь бежать некуда, а Россия десятки миллионов беженцев от черного расизма принять не сможет при всем желании. Австралия и Новая Зеландия тоже не резиновые.





Какие могут быть действия? Вариант первый, примкнуть к неграм, как это сделали в США открыто и явочным порядком делает политический истеблишмент в Европе. Но это с очевидностью плохой вариант, поскольку черное движение, войдя во вкус, использует их как временных попутчиков, а потом сотрет в порошок. В ЮАР тоже хватало белых сторонников ликвидации апартеида и они получили совсем не то, на что рассчитывали.





Вариант второй, примириться с господством негров, стать своего рода «белыми неграми». Однако есть то немаловажное обстоятельство, что интеллектуальный уровень негров таков, что нет никакой возможности рассматривать их как заместителей белых в качестве столпа цивилизации. Поскольку отсталое общество порождает и «развивает» отсталость, чему есть множество примеров, это путь деградации. Кончится интеллектуальный ресурс белых, который не воспроизводится из-за «позитивной дискриминации», обороты которой только нарастают, и все покатится по наклонной. Собственно, уже покатилось, и это хорошо заметно. Возвышение Китая отчасти связано с этим процессом; Китай в последние годы усиленно усваивал передовые достижения и развивал свой интеллектуальный базис, и так будучи весьма культурным, хотя и со своими прибабахами. США и Европа – проседали.





Что такое антиинтеллектуальная политика, мы хорошо знаем по своему опыту. Политика подобного рода проводилась в СССР, тоже исходя из эгалитаристского гуманизма. СССР бурно рос, пока был интеллектуальный запас, доставшийся от царской России. Когда его не стало, большая и могучая страна деградировала за несколько десятилетий и развалилась. В США и Европе пошли теперь по той же дорожке.





Вариант третий, который мне представляется неизбежным, исходя из всего вышеизложенного, состоит в радикализации белых. Поняв, что бежать им некуда, договориться с неграми не получается, признать их господство означает деградацию, и вообще выбор у них между гибелью и гибелью с предварительным унижением, они решат, что надо вступить в расовую войну.





Это не одномоментное решение. На переход на подобные позиции может потребоваться много времени, необходимого для окончательного отказа от прежнего мировоззрения и выработки какого-то нового мировоззрения; этот процесс будет определяться многими факторами. Нужно еще преодолеть морально-этический барьер, связанный с допустимостью применения массового, организованного насилия.





Если это произойдет, то мы увидим мир, сейчас почти непредставимый. Белым есть что бросить на стол; их исторический опыт по части массового насилия значительно богаче и разнообразнее, чем у их оппонентов. Сочетание методов, вычитанных из старых книг, напечатанных немецким готическим шрифтом, с современной техникой и изобретательностью, определенно затмит все, что было реализовано во Второй мировой войне. Это будет череда крупномасштабных и очень кровопролитных конфликтов. Нам с этим обстоятельством нужно будет считаться.