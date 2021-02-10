Экс-сенатора испортил квартирный вопрос

Бывший сенатор от Нижегородской области Валерий Николаевич Шнякин в 2019 году был героем разоблачительных публикаций в российских и даже зарубежных СМИ и снова напомнил о себе. Достоянием гласности стали новые сведения о крупном материальном ущербе, нанесенном Шнякиным государству.

Валерий Николаевич Шнякин





Напомним, что бывший член Совета Федерации уже ранее был уличен журналистами и правоохранительными органами в том, что его расходы и договоры займов не соответствуют декларированным доходам самого Шнякина и его супруги.

Говоря на сленге бухгалтеров, «дебет с кредитом не сходится». Что является правонарушением и по закону должно повлечь за собой конфискацию имущества, приобретенного на неустановленные доходы. Также возникают резонные вопросы на предмет коррупционной составляющей в деятельности бывшего парламентария.

Первый заместитель Председателя Комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Рашкин и член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Валерий Усатюк даже направляли в Генеральную прокуратуру и МВД письма с просьбой проверить происхождение доходов бывшего сенатора от Нижегородской области, но тогда дело удалось спустить на тормозах

Однако помимо неизвестных источников материального благосостояния, Валерий Шнякин «засветился» в деле незаконного приобретения его дочерью Екатерины Смирновой служебной квартиры в Нижнем Новгороде в собственность.

В декабре 2015 года Валерий Николаевич сообщил следователям на допросе о том, что в 2007 году в Нижнем Новгороде ему была выделена служебная квартира на улице Гоголя. Шнякин занимал должность заместителя полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе с 2007 по 2010 год. Впоследствии эту квартиру выкупила его дочь.

Из открытых источников можно узнать, что кадастровая стоимость квартиры составляет 5 739 386.05 руб, площадь: 97.5 кв.м.

В Едином государственном реестре недвижимости значится дата постановки на учет квартиры по адресу: г. Нижний Новгород, улица Гоголя, дом 17, квартира 1, 2011.07.05. Иными словами, на данную жилплощадь была произведена государственная регистрация права собственности. Однако согласно статье 4 Закона РФ от 04 июля 1991 года № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», не подлежат приватизации жилые помещения, находящиеся в аварийном состоянии, в общежитиях, в домах закрытых военных городков, а также служебные жилые помещения. Проще говоря, дочь Валерия Шнякина не имела права покупать служебную квартиру своего отца. Приватизация служебного жилого помещения запрещена.

Каким образом была осуществлена незаконная регистрация прав собственности на служебную квартиру дочери Валерия Шнякина? Есть основания предполагать, что имеет место состав преступления: Валерий Шнякин, используя свое должностное положение, создал условия по неправомерной передаче служебной квартиры в собственность родственнику – дочери. Это привело к незаконному отчуждению квартиры из городского (федерального) жилищного фонда. С учетом кадастровой стоимости квартиры, речь идет об ущербе в особо крупном размере.

Но это далеко не единственный объект недвижимости в семействе Шнякиных, который может вызвать вопросы у правоохранителей. Так, согласно журналистского расследования, стало известно, что не имеющие дохода близкие родственники и иные доверенные лица Валерия Шнякина являются собственниками элитного поместья в Ватутинках Московской области около базы футбольного клуба ЦСКА. Это огромная территория, на которой расположены два особняка, гараж с элитными автомобилями, дом для прислуги. Ориентировочная стоимость поместья около 200 миллионов рублей. Если добавить к этому зарплату многочисленной прислуги, расходы на содержание данного имущества и стоимость элитных автомобилей, то сумма получится намного «круглее».

Помимо этого родня Валерия Шнякина владеет элитными квартирами в Москве и даже в Черногории. Стоимость этих активов семьи Шнякиных еще предстоит установить, но совершенно очевидно, что «на круг» получаются сотни миллионов рублей, которые ни Валерий Шнякин, ни его супруга не могли заработать, судя по их легальным доходам. Например, за период с 2011 по 2013 годов по официальным декларациям супруги на двоих заработали 8,5 миллионов рублей. С такими доходами приобрести и содержать элитные особняки в разных городах и странах невозможно.

Валерий Шнякин всю жизнь работает на госслужбе, поэтому не может сослаться на то, что занимался бизнесом и заработал сотни миллионов. А вот использование служебного положения для обогащения - это коррупция, с которой в нашей стране идет системная борьба. Валерию Шнякину предстоит отвечать по всей строгости закона за, мягко говоря, «нестыковки» в его доходах и незаконные операции с недвижимостью на ответственных государственных постах. Нанесенный государству материальный ущерб должен быть возмещен.

Следует также учитывать, что деятельность подозреваемых и уличенных в коррупции чиновников порочит авторитет государства. Особенно сейчас, когда на Россию обрушились залпы информационных «орудий» западных стран, подобные факты должны жестко пресекаться и подвергаться общественному осуждению.



