РПЦ надеется на воссоединение со старообрядцами

По мнению председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона, препятствия для того, чтобы Русская православная старообрядческая церковь (РПСЦ) воссоединилась с Русской православной церковью (РПЦ), сейчас отсутствуют:

"С моей точки зрения, ничто не должно было бы препятствовать нам воссоединиться в лоне единой церкви. Потому что Русская православная церковь уже полвека назад отменила клятвы [проклятия] на старый обряд. И у нас действительно есть единоверческие приходы, где богослужение совершается старым чином, <...> то есть та причина, из-за которой возникло разделение, сейчас устранена. Я, конечно, надеюсь, что рано или поздно эти причины [раскола] будут устранены и мы все воссоединимся в лоне единой церкви".

По словам митрополита, между РПЦ и РПСЦ существует взаимодействие по вопросу возможности признания или непризнания иерархии старообрядческой церкви. Тем не менее, "в настоящий момент ни православная церковь не признаёт иерархию старообрядческой церкви, ни старообрядцы не признают нашей (РПЦ) иерархии".