РПЦ надеется на воссоединение со старообрядцами

По мнению председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона, препятствия для того, чтобы Русская православная старообрядческая церковь (РПСЦ) воссоединилась с Русской православной церковью (РПЦ), сейчас отсутствуют:
По словам митрополита, между РПЦ и РПСЦ существует взаимодействие по вопросу возможности признания или непризнания иерархии старообрядческой церкви. Тем не менее, "в настоящий момент ни православная церковь не признаёт иерархию старообрядческой церкви, ни старообрядцы не признают нашей (РПЦ) иерархии".