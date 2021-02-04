 

Умер член-корреспондент РАН, эпидемиолог Николай Николаевич Филатов

 

Член-корреспондент Российской академии наук (РАН), заслуженный врач России, заместитель директора по научной работе Научно-исследовательского института (НИИ) вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова Николай Филатов умер в возрасте 66 лет. 

"С прискорбием сообщаем, что 4 февраля 2021 года на 67 году ушёл из жизни член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации, лауреат Премий правительства РФ в области образования Николай Николаевич Филатов", - говорится в сообщении НИИ.

С 1993 по 2012 год Филатов был главным санитарным врачом Москвы с 1993 по 2012 год, с 2012 года занимал должность заместителя директора НИИ им. Мечникова по научной работе, руководил направлением "Совершенствование методов эпиднадзора и профилактики социально значимых инфекционных и неинфекционных заболеваний". Одновременно был заведующим кафедрой эпидемиологии и современных технологий вакцинации Сеченовского университета.

 

С самого начала последовательно выступал против коронавирусных ограничений, вводимых в Москве и России в целом, считая их неадекватными и в целом скорее вредными, чем полезными. Предсказал некоторые ключевые моменты происходящего: например, предупреждал о том, что постоянная обработка общественных пространств санитайзерами приведёт к усилению антибиотикорезистентности и к тому, что лечить ОРВИ станет гораздо труднее. Одно из наиболее полных выступлений Николая Николаевича Филатова можно посмотреть здесь

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