Всеноменклатурное собрание

2 8 декабря Президент Лукашенко подписал указ о созыве так называемого Всебелорусского народного собрания, уже шестого по счёту. Первое собрание прошло в кризисном 1996 году, когда в стране происходил острейший политический и ценностный кризис, вылившийся в противостояние между Президентом и Верховным Советом.

Поводом для него стал инициированный Лукашенко референдум, который ликвидировал в стране разделение властей, превращал Конституционный суд в марионетку Президента, а за одно и распускал Верховный Совет, переводя лояльных Президенту депутатов в полностью бесправную и безынициативную Палату представителей.

Политическая ситуация в Белоруссии после выборов 2020 года во многом ещё более тревожная, чем в ноябре 1996 года. Тогда, ликвидируя Конституцию 1994 года, Лукашенко как бы заключал с народом своеобразный договор: я вам обеспечу выход из кризиса и экономический рост, а вы взамен откажитесь от части своих политических прав.

Учитывая, что большинство тогдашнего электората вышло из «советской шинели», где у них вообще не было никаких политических прав, то перевес мнений в пользу Лукашенко был просто предопределён. Что тогда оппозиция могла противопоставить власти? Игры в демократию? Националистические фантазии? В стране, где не было никаких демократических традиций и опыта народовластия? Где острейший политический и экономический кризис просто парализовал возможность принятия оперативных решений. Людям сказки про демократию были просто не интересны. Они хотели элементарных экономических условий для того, чтобы худо-бедно протянуть до следующей получки (если она будет).

Александр Григорьевич прекрасно всё это понимал, а потому действовал решительно и без оглядки на закон. В результате ручного управления экономикой, создания полукомандной системы управления с российскими дотациями по линии «братской помощи» ему удалось создать видимость «белорусского экономического чуда». Однако, это «чудо» быстро сдулось в 2011 году, когда Россия сократила дотации, а идея Союзного государства стала фактической угрозой для режима. Поэтому 2011 год можно считать переломным в истории лукашенковской Белоруссии. Начиная с этого года, он стал стремительно терять поддержку народа, даже среди своего ядерного электората.

Выборы 2020 года и те события, которые последовали после них, стали итогом процесса десокрализации власти. Экономического роста в стране давно нет, а электорат Лукашенко явно сузился, ведь за 25 лет выросло целое поколение людей, которое не будет терпеть ограничение конституционных прав. Теперь, как и в 1996 году, Лукашенко пытается выдать сходку номенклатурных чиновников и провластных общественников за «срез всего белорусского общества», «важнейший прецедент прямого народовластия» и, самое забавное, «стабилизирующий орган».

В начале декабря на встрече с коллективом Столбцовской райбольницы, Лукашенко предложил сделать Всебелорусское собрание конституционным органом, который «будет выступать от имени народа… ему будут подотчетны руководители парламента, министры, губернаторы». Неслучайно, что все эти деятели не могут (по мнению Лукашенко) подчиняться парламенту, ведь парламент себя полностью дискредитировал в глазах бессменного Президента. «Если растворить полномочия Президента, которые передаются парламенту, правительству, министрам, губернаторам, будет бардак, который мы в середине 90-х пережили».

В день, когда Лукашенко подписал указ о созыве Всебелорусского народного собрания, заработал соответствующий сайт в интернете. Этот сайт очень чётко иллюстрирует предстоящее мероприятие. Дело в том, что на этом сайте нет никаких чётких инструкций о том, как же белорусский народ может воспользоваться своими конституционными правами, поучаствовав в «судьбоносном форуме».

Вместо этого там есть ссылки на сообщения о том, как местные власти начали процесс регистрации делегатов по квотам, определённым указом Президента. Из этого можно сделать вполне логичный вывод, что главным критерием выдвижения кандидатов в делегаты является лояльность власти. Руководитель оргкомитета собрания (и по совместительству премьер-министр) Роман Головченко утверждает, что «на собрании должны прозвучать разные мнения, различные взгляды на решение стоящих перед страной вопросов».

Невольно возникает вопрос: а кто будет представлять эти разные мнения, если это собрание – номенклатурный междусобойчик и там не будет ни одного оппонента власти?

Итак, предстоящее «Всебелорусское народное собрание» будет имитацией массовой поддержки власти и лично Лукашенко в худших традициях съездов КПСС, имитацией всенародного обсуждения проблем страны, имитацией диалога между властью и обществом. Хотя, в отличие от предыдущих сходок, это собрание возможно анонсирует пакет поправок в Конституцию и референдум по ним. Ведь для общества нужно создать иллюзию того, что власть заинтересована в реформах, что власть слышит тревожные настроения в народе.

Но как эти имитации и иллюзии могут разрешить кризис доверия к власти в белорусском народе? Очевидно, что никак и даже более того, они его только углубят и сделают неразрешимым! Этим собранием власть говорит всем тем, кто с ней не согласен, что их мнение власти неинтересно, что власть не собирается идти ни на какие уступки своим оппонентам.

Мой прогноз: поправки в Конституцию (если они и будут) не будут касаться расширения полномочий Парламента, его демократизации, а будут подчёркивать незыблемость режима и его устоев через конституционализацию органа, схожего одновременно с Российским Госсоветом и советским Политбюро.