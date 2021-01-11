 

МИД Литвы выразил готовность изменить название Белоруссии, чтобы она не казалась частью России

 

Литва готова изменить название Белоруссии в литовском языке (сейчас Baltarusija), если белорусы об этом попросят, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис после обсуждения с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.

По словам министра, в используемом литовцами названии должно отражаться то, что "Беларусь" означает "Белая Русь". "Имя, которым мы называем нашу соседнюю страну, не должно закреплять устоявшегося в годы оккупации понимания Беларуси как части России", - сказал Ландсбергис.


С конца декабря Литва официально узаконила название Грузии как Сакартвело, поскольку грузинские политики и дипломаты упросили Литву отказаться от "русского" названия "Грузия".


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APN.ru