МИД Литвы выразил готовность изменить название Белоруссии, чтобы она не казалась частью России

Литва готова изменить название Белоруссии в литовском языке (сейчас Baltarusija), если белорусы об этом попросят, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис после обсуждения с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.

По словам министра, в используемом литовцами названии должно отражаться то, что "Беларусь" означает "Белая Русь". "Имя, которым мы называем нашу соседнюю страну, не должно закреплять устоявшегося в годы оккупации понимания Беларуси как части России", - сказал Ландсбергис.





С конца декабря Литва официально узаконила название Грузии как Сакартвело, поскольку грузинские политики и дипломаты упросили Литву отказаться от "русского" названия "Грузия".