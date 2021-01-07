Британские спецслужбы смогут использовать детей 16-17 лет как агентов под прикрытием

Полиции и спецслужбам Великобритании теперь разрешается
использовать несовершеннолетних молодых людей 16-17 лет в качестве агентов под прикрытием, в том числе для слежки за своими родителями. Оговаривается, что это будет возможно только в "особых случаях". Тем не менее привлечение несовершеннолетних к слежке и шпионажу уже вызвало критику, поскольку в этом возрасте молодые люди остаются зависящими от родителей и на родительском обеспечении. Кроме того, "на службе" их жизни потенциально подвергаются риску, в то время как по возрасту им положена та же защита, что и детям.