Австралия изменила текст гимна, чтобы не обижать аборигенов

Правительство Австралии решило внести изменения в текст национального гимна, считая, что некоторые строчки могут быть обидными для аборигенов.

Из гимна уберут строчку о том, что Австралия -- страна "молодая и свободная", поскольку она не учитывает историю австралийских аборигенов, живущих на континенте и на островах Торресова пролива, предположительно, тысячи лет.

С 1 января вместо "Ибо мы молоды и свободны" будет строчка "Ибо мы едины и свободны".

Премьер Австралии Скотт Моррисон заявил, что эти изменения сделаны "ради всех австралийцев". Он подчеркнул, что Австралия относительно молода, как современная нация, но на самом деле очень древняя.