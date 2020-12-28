Что известно о гибели судна "Онега" и его экипажа
- 28.12.2020, 17:06,
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Владельцем "Онеги" является рыболовецкий колхоз имени Калинина в Архангельской области. Судно было спущено на воду в 1979 году. Его вместимость составляет 358 тонн. Порт приписки -- Мурманск.
Сигнал о затоплении судна в акватории Баренцева моря поступил в половине восьмого утра. Все 19 человек команды были гражданами России. Спасены подошедшими на помощь рыболовецкими судами двое -- матрос и штурман.
К поисковой операции подключилась авиация
-- противолодочный самолёт морской авиации Северного флота Ил-38:
"В настоящее время в районе поисковой операции применение авиации осложняется коротким световым днём и неблагоприятными погодными условиями. Высота волн на месте трагедии достигает 4 метров, температура воздуха -- минус 20 градусов".
Тела погибших пока не найдены, и с учётом погодных условий возможность найти их все представляется сомнительной (кроме тех, кто мог остаться на затонувшем судне, оно будет обследовано).
Вероятной причиной затопления судна стало обледенение, и обледеневшее судно в шторм затонуло почти мгновенно.
"Катастрофа произошла в сильный шторм, когда экипаж поднимал сеть с уловом. Все были в гидрокостюмах, но воспользоваться спассредствами не успел никто. Людей буквально смыло с палубы в море".
По докладу выживших членов команды судна, спасательные плоты были неудачно расположены и избыточно закреплены. Развернуть их в опасной ситуации быстро и воспользоваться по назначению было невозможно.
Однако даже при условии более рационального расположения спасательных средств шансов воспользоваться ими у экипажа практически не было:
"Критическая ситуация развивалась стремительно, трёхметровая волна окатила палубу, обледеневшее судно дало крен на рабочий борт, потеряло устойчивость, перевернулось и затонуло".
В Мурманске открыли горячую линию для родственников моряков - 8 (8152) 39-99-99. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил оказать помощь семьям моряков "Онеги", и такое же поручение дал председатель правительства Михаил Мишустин.