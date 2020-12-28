Что известно о гибели судна "Онега" и его экипажа

Владельцем "Онеги" является рыболовецкий колхоз имени Калинина в Архангельской области. Судно было спущено на воду в 1979 году. Его вместимость составляет 358 тонн. Порт приписки -- Мурманск.

Сигнал о затоплении судна в акватории Баренцева моря поступил в половине восьмого утра. Все 19 человек команды были гражданами России. Спасены подошедшими на помощь рыболовецкими судами двое -- матрос и штурман.

К поисковой операции подключилась авиация -- противолодочный самолёт морской авиации Северного флота Ил-38:

"В настоящее время в районе поисковой операции применение авиации осложняется коротким световым днём и неблагоприятными погодными условиями. Высота волн на месте трагедии достигает 4 метров, температура воздуха -- минус 20 градусов".



Тела погибших пока не найдены, и с учётом погодных условий возможность найти их все представляется сомнительной (кроме тех, кто мог остаться на затонувшем судне, оно будет обследовано).

затопления судна стало обледенение, и обледеневшее судно в шторм затонуло почти мгновенно Вероятной причиной

"Катастрофа произошла в сильный шторм, когда экипаж поднимал сеть с уловом. Все были в гидрокостюмах, но воспользоваться спассредствами не успел никто. Людей буквально смыло с палубы в море".

По докладу выживших членов команды судна , спасательные плоты были неудачно расположены и избыточно закреплены. Развернуть их в опасной ситуации быстро и воспользоваться по назначению было невозможно.

Однако даже при условии более рационального расположения спасательных средств шансов воспользоваться ими у экипажа практически не было: "Критическая ситуация развивалась стремительно , трёхметровая волна окатила палубу, обледеневшее судно дало крен на рабочий борт, потеряло устойчивость, перевернулось и затонуло". В Мурманске открыли горячую линию для родственников моряков - 8 (8152) 39-99-99. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил оказать помощь семьям моряков "Онеги", и такое же поручение дал председатель правительства Михаил Мишустин.







