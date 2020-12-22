Цензура, вытрезвители и силовые структуры: деятельность Госдумы РФ

Сегодня Госдума приняла ряд законопроектов.

Блокировку, согласно проекту закона, будет инициировать Генпрокуратура по согласованию с МИД России. Ресурсы, которые будут замечены в нарушении нового российского закона "О суверенном интернете", попадут в специальный список сайтов, "причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ", и предполагается, что Роскомнадзор будет вводить ограничения.

Первый из двух принятых законов даёт региональным и муниципальным властям РФ полномочия по организации немедицинской помощи гражданам в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения. Речь идёт о создании специализированных учреждений для содержания лиц в состоянии лёгкого и среднего опьянения, не нуждающихся в медицинской помощи.

Авторы закона считают невозможным финансировать работу вытрезвителей за счёт ОМС, так как это может повлечь "нецелевое использование бюджетных средств". Документом предусмотрено создание вытрезвителей на основе государственно-частного и муниципально-частного партнёрства.

Также закон разрешает проводить медицинское вмешательство в отношении лиц в состоянии опьянения без их согласия.

Изначально в проекте закона оказание помощи было предусмотрено только для лиц в беспомощном состоянии, "утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке" и находящихся в общественных местах, однако поправками ко второму чтению эти нормы были исключены.

Второй принятый закон наделяет сотрудников полиции правом доставлять пьяных россиян в специализированные немедицинские учреждения. В настоящий момент полицейские могут доставлять их лишь в медорганизации, однако, говорится в пояснительной записке, зачастую лица в состоянии опьянения не нуждаются в медицинской помощи и могут представлять опасность для врачей.

И сегодня же депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтении законопроект о праве силовых структур и судов закрывать информацию о своих сотрудниках, членах их семей и имуществе, вне зависимости от наличия угрозы их жизни.

Список сотрудников, имеющих право на закрытие своих данных, будет определять руководитель госоргана "на основе анализа потребностей правоприменительной практики по осуществлению государственной защиты". Это может распространяться на судей, прокуроров, следователей и других работников, ведущих оперативно-розыскные мероприятия, а также сотрудников органов внутренних дел, ФСИН, ФСБ и военнослужащих, принимавших участие в контртеррористических мероприятиях, спецоперациях и "охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности".

Законопроект также запрещает распространять информацию, содержащуюся в запросах и других документах, направляемых гражданам при осуществлении оперативно-розыскной деятельности. Исключение сделано для информации, которая оглашается в суде или ходе досудебного производства с разрешения следователя или дознавателя, изложенной в жалобах и заявлениях при оспаривании решений следователей или распространяемой самими сотрудниками органов.



