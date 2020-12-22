Путин подписал указ о гарантиях президенту и членам его семьи

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о гарантиях экс-президенту и членам его семьи, соответствующий документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно этому закону, президент, прекративший исполнение своих полномочий, не может быть привлечён к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу и личному досмотру.

Неприкосновенность бывшего президента распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, его транспортные средства, средства связи, принадлежащие ему документы и багаж, на его переписку.

Неприкосновенности экс-президента может лишить Совет Федерации на основании выдвинутого Думой обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления.

Обвинение должно быть подтверждено заключением Верховного Суда РФ о наличии в действиях экс-президента РФ признаков преступления и заключением Конституционного Суда РФ о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения.

Закон предусматривает, что решение Госдумы о выдвижении обвинения и решение Совета Федерации о лишении неприкосновенности экс-президента РФ должны быть приняты двумя третями голосов от общего числа, соответственно, сенаторов РФ и депутатов Госдумы, по инициативе не менее одной трети депутатов Госдумы и при наличии заключения специальной комиссии, образованной Думой.

К тому же закон устанавливает, что решение Совета Федерации о лишении неприкосновенности экс-президента должно быть принято не позднее чем в трёхмесячный срок после выдвижения Госдумой обвинения, и если в этот срок решение Совета Федерации не будет принято, обвинение считается отклонённым.