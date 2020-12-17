ПЦР вместо карантина: на что готова московская власть ради зарубежных мигрантов

Московские власти считают необходимым заменить двухнедельный карантин для зарубежных трудовых мигрантов по прибытии в Россию на сдачу ПЦР-теста на коронавирус.

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил:

"Правительство Москвы поддерживает разрабатываемые на федеральном уровне меры по упрощению условий въезда трудовых мигрантов для работы в строительной отрасли. В соответствии с действующими правилами, наряду со страновыми ограничениями на въезд, трудовые мигранты, прибывающие в страну, обязаны иметь при себе медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат по итогам ПЦР-тестирования на COVID-19, проведенного не ранее чем за три дня до прибытия, а также провести в изоляции 14 дней после прибытия".

По его словам, последнее условие "является явно избыточным, так как не позволяет мигранту сразу после прибытия оформить разрешительные документы на работу, а работодателю - своевременно привлечь его к трудовой деятельности".





В Москве тест на COVID-19 трудовые мигранты из Узбекистана, Украины и Таджикистана, привлекаемые организациями стройкомплекса, смогут беплатно пройти в Миграционном центре при медобследовании во время обращения за патентом.

Между тем существует уже большое количество авторитетных свидетельств, что ПЦР-тесты весьма ненадёжны.

Главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев оценил долю ошибок ПЦР в 30-40%.

Специалисты Сеченовского университета пришли к выводу об ошибочности ПЦР более чем в половине случаев.

Международная группа учёных дала разгромный отзыв на ПЦР-тесты, как изначально не предназначенные для диагностики и дающие большое число ложноположительных результатов.







