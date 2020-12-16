Где дешевле купить свежую новогоднюю ель

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В подмосковном Дмитровском лесничестве выращивают 3,5 млн елей-сеянцев, впоследствии их высадят по всей Московской области. На новогодние нужды пойдёт лишь около 10 000 ёлок, и плантация елей постоянно восполняется. Высоты в полтора-два метра ель достигает за восемь лет. В лесничестве ели закупают частники, и это обходится дешевле, чем на ёлочных базарах (500 -- 700 рублей). В этом году рубка ёлок на продажу начнётся в лесничестве с 21 декабря. 
 
 
"Елки для елочных базаров начинают заготавливать обычно в ноябре. И они лежат до праздников. А тут [в лесничестве] она свежая, у неё аромат гораздо интенсивнее, она дольше стоит. Можно в воду [куда поставили ёлку] бросить аспирин — это ещё продлит ей жизнь. Некоторые добавляют сахар, но он способствует загниванию воды, лучше аспирин". 
 
 
Другое правило, чтобы ёлка лучше стояла: не стоит держать срубленное дерево на морозе, при температуре ниже 5 градусов мороза ель "стекленеет" и вскоре осыпается.  

Пушистые и дорогие датские ёлки, которые приобрели популярность в последние годы, -- это в действительности не ели, а пихты, и родом они с Кавказа. Однако в промышленных масштабах их выращивают в Дании, Голландии и Швеции. Полутораметровая пихта может расти 15 лет, то есть вдвое дольше, чем ель. 
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