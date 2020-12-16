Раскрыты планы США на Украине

Бывший сотрудник СБУ слил в сеть сенсационные документы.

Грузии, Недавно случилось одно из самых разоблачений последнего времени, способных вы-звать международный резонанс. Были обнародованы свидетельства того, что Вашингтон использует территорию Украины и население этой страны для исследований в области биологического оружия. Собственно, вряд ли эту утечку можно назвать неожиданной: и до неё появлялась информация о сомнительной активности США на постсоветском пространстве, в том числе Армении Казахстане . Да и сами Штаты были вынуждены признаться в наличии своих биолабораторий на Украине. Но теперь доказательная база стала ещё богаче.

К слову, именно «сбежавшие» из стен СБУ документы многое объясняют, почему Украина встретила коронавирус незащищённой, практически без работающей системы здраво-охранения. И почему обострились все проблемы в медицинской отрасли страны, а также в сфере биологической безопасности. Например, участились вспышки известных инфекций, а в дополнение к этому уполномоченные ведомства стали фиксировать появление новых штаммов вирусов. По данным ВОЗ, в 2018-м Украина лидировала в Европе по количеству людей, поражённых корью, причём отказ Киева от российской вакцины усугубил и без того критическую ситуацию с прививанием населения от инфекции.

Дело в том, что для Пентагона Украина является ресурсной базой и полем для экспериментов, а вовсе не суверенной страной. А власти последней, кажется, даже согласны играть такую роль. Недаром же Киев несколько лет назад ликвидировал Лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины на водном транспорте. Как тогда признавался директор учреждения Николай Голубятников, уничтожение центра привело к тому, что государственная граница в морских портах стала открытой перед угрозой «завоза особо опасных инфекционных заболеваний».





Но для кого угроза, а для кого - возможности для бесчеловечных опытов.





Лобби зарубежной фармы

В частности, из опубликованных документов ясно, что украинские чиновники занимались откровенным продвижением иностранного бизнеса, в частности, через обеспечение закупок медикаментов у американских фармкомпаний. Этим среди прочих занималась теперь уже бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, чьим постоянным «клиентом» являлась корпорация Gilead Sciences, тесно связанная с военно-политическим руководством США.

Лоббистский характер усилий Супрун виден по тому, как менялись документы Экспертного комитета по подбору и использованию лекарственных средств Министерства здраво-охранения Украины. Когда 21 декабря 2016 года он обсуждал состав Национального перечня рекомендуемых препаратов, на основании которого и планируются госзакупки лекарств, то не включил в него софосбувир (Sofosbuvir) и фиксированную комбинацию ледипасвир+софосбувир (Ledipasvir + Sofosbuvir) по причине их высокой стоимости и новизны.





Меньше чем через месяц, в январе 2017-го, Супрун получила письмо от гендиректора операций по доступу на рынках развивающихся стран Африки и СНГ Gilead Sciences Грема А. Робертсона. В послании данный господин просил и.о. министра пересмотреть решение и таки включить производимые корпорацией препараты в перечень.









Как итог, Супрун приняла «политическое решение» о занесении сомнительных «лекарств» в список. В феврале Экспертный комитет собрался на внеочередное совещание и сделал своё дело, отдельно отметив в бумагах, что пошёл на это по личному ходатайству Супрун.





Здесь стоит вспомнить негативный опыт Грузии, также идущей на поводу США в меди-ко-биологических вопросах. Пару лет назад журналист, экс-министр госбезопасности Игорь Гиоргадзе обнародовал расследование об экспериментах Gilead Sciences над жителями закавказской страны. В публикации содержались сведения о сотне погибших и ставших калеками людях, участвовавших в качестве подопытных кроликов в испытаниях препарата «Совальди», где содержался софосбувир.

Кстати, ещё в прошлом столетии Gilead Sciences как разработчика препарата против птичьего гриппа «Тамифлю» подозревали в инициировании соответствующей эпидемии, вспыхнувшей в 1999 году и спровоцировавшей резкий взлёт акций корпорации. И вот столь одиозная структура теперь работает на Украине.

Небольшое отступление, раскрывающее связь фармгиганта с самыми верхами американской властной системы. Одним из председателей Gilead Sciences в нулевых был Дональд Рамсфелд, позднее возглавивший Пентагон. А до 2017 года официальным лоббистом корпорации служил Джо Гроган, который затем стал директором Совета по внутренней политике США. Наконец, в этом году Белый дом, несмотря на возможные опасные последствия, одобрил препарат «Ремдесивир» производства Gilead Sciences для лечения covid-19.





Конец биологической безопасности

Но если лоббирование - довольно распространённая практика в чиновной среде, но другие деяния украинских властей подпадают под гораздо более жёсткие определения.

Сначала предыстория. В 2005 году Пентагон и министерством охраны здоровья Украины заключили соглашение в отношении сотрудничества в сфере недопущения распространения технологий, патогенов и знаний, которые могут быть использованы для разработки биологического оружия. Подписанию документа предшествовал визит в Киев сенатора от Демократической партии и будущего президента США Барака Обамы. Гость активно интересовался состоянием объектов, где в советские времена велись исследования агентов биологического оружия.

Вообще, Демпартия давно вела работу над тем, чтобы указанное соглашение было принято, а американское военное ведомство получило доступ к военно-биологическим объектам Украины. При президенте Ющенко, супруга которого долгое время работала в Госдепе и имела связи в Лэнгли, это стало возможным, и Пентагон получил контроль над критически важными биологическими объектами страны, а вместе с тем и возможность проводить за-крытые исследования смертельных вирусов.

Американцы стали вести себя как полноценные хозяева Украины, благополучие населения которой их не волнует. Так, начиная с 2007 года. Пентагон прямо настаивал на консолидации опасных патогенов человеческого и животного происхождения в едином хранилище. Вопросы же развития и совершенствования системы комплексной физической и биологической защиты для них определённо не были в приоритете.

Но в 2010 году Ющенко уступил место Виктору Януковичу, и тот попытался восстано-вить суверенитет республики в сфере биологической защиты. Новый президент поручил СБУ выяснить, над чем конкретно работают американские эпидемиологи, каков достигнутые ими результаты, и кому специалисты докладывают о результатах исследований. Как за-являл Янукович, «только представьте: наши специалисты имеют ограниченный доступ на биологические объекты, где хранятся образцы смертельных вирусов, а американцы как спонсоры пользуются исключительными правами, и никто их не контролирует».

Весной 2013-го СБУ представила главе государства доклад. Как констатировали контрразведчики, действия США направлены на разрушение научно-технического потенциала Украины, а также на создание биологического оружия селективного типа действия.

В частности, Вашингтон оказывал давление на Минагрополитики и Национальную академию аграрных наук Украины с тем, чтобы получить у них сведения о местах хранения особо опасных биологических агентов, токсинов, а также атлас исторических мест возникновения инфекционных заболеваний. Здесь нужно учесть, что стоимость государственной коллекции патогенов превышает $2 млрд., и столь серьёзное собрание было, очевидно, за-планировано к передаче американским биотехнологическим и фармацевтическим бенефициарам.

Также Вашингтон предпринимал попытки превратить Украину в подобие биологического полигона. Делалось это путём незаконного установления на территории страны дозорных пунктов и электронных систем передачи данных как о вспышках инфекционных заболеваний, так и биометрических параметров населения страны на серверы, расположенные в США. Вот схема работы данной системы:





«Указанные действия американской стороны расцениваются... как формирование собственной базы данных штаммов патогенов, которые хранятся на украинских объектах, системы их хранения, а также осуществления мониторинга и изучения военными медиками эффективности применения в конкретных регионах Украины патогенов особо опасных инфекций для создания или модернизации новых видов биологического оружия селективного типа действия», - фиксировали состояние дело в СБУ.





Также украинские контрразведчики отдельно отмечали: «…отдельные шаги иностранных представителей можно расценивать как действия по подрыву соответствующего научнотехнического потенциала… Требования американской стороны по созданию единого хранилища патогенов противоречат принципам существующей в Украине системы ветеринарного контроля, которая предусматривает постоянную работу с патогенами на местах… Реализация этих предложений несет риск для соответствующего научно-исследовательского потенциала».





Когда столь неприглядные детали деятельности Штатов на территории Украины были вскрыты, «сотрудничество» государств было заморожено. Как сравнительно скоро выясни-лось - на весьма непродолжительное время.





Украина как полигон

После торжества Майдана, когда Обама занимал уже пост президента, «сотрудничество» возобновилось в гораздо большем объёме. И послушная проамериканская власть страны пригодилась Вашингтону как никто другой.

Так, официальный Киев активно содействовал американским партнёрам в организации Центрального депозитария особо опасных микроорганизмов, причём разместился столь опасный объект непосредственно в столице. И директор Управления взаимного уменьшения угрозы DTRA (АУУ) Роберт Поуп не скрывал своего удовлетворения, обращаясь к вышеназванной Супрун с таким посланием: «Ваше руководство является залогом безопасности Украины и её соседей от опасности, связанной с опасными микроорганизмами. Я благодарен, что Вы являетесь моим партнёром в этой жизненно важной миссии».

На самом деле, миссия DTRA не жизненно важна, а смертельно опасна и для украинцев, и вообще всех славянских народов. Но Киев не задаёт американским партнёрам, орудующим на подотчётной ему территории, никаких вопросов, предпочитая простую роль «принеси - подай».

Насколько известно, эксперименты Пентагона на Украине проходят в рамках закрытой части программ DTRA и имеют общий шифр UP, или Ukrainian Project («Украинский проект»). В течение последних лет местные учёные под контролем специалистов Управления и биологов из Луисвилльского университета и НИИ инфекционных болезней Вооружённых сил США провели несколько исследований под названиями UP-3, UP-5, UP-6 и UP-8. Так американцы получили штаммы агентов биологического оружия - а именно хантавирусы, вирус геморрагической лихорадки Крым-Конго, риккетсии и бактерии «коксиелла бурнетти». Также Пентагон обогатился образцами биоматериала украинцев.

Самый же масштабный проект DTRA на Украине - это упомянутый UP-8. Данное исследование изучает «распространение вируса геморрагической лихорадки Крыма-Конго (вирус ГЛКК) и хантавирусов на Украине и потенциальная потребность дифференциальной диагностики у пациентов с подозрением на лептоспироз». Здесь жители страны пригождаются западным кураторам самым непосредственным образом: биологи проводили опыты над украинскими солдатами, собрав образцы крови у четырёх тысяч военных. При этом, по условиям опытов, допускалась смерть испытуемых: «Все случаи гибели субъектов исследования, предположительно или точно связанные с процедурами исследования, должны быть доведены до комитетов по биоэтике в США и Украине», - документальная цитата из официальных бумаг.





Что примечательно, Киев добросовестно помогал американцам в экспериментах, имеющих признаки бесчеловечности. С украинской стороны опыты курировало как Центральное санитарно-эпидемиологическое управление ВСУ, так и несколько учреждений со стороны супруновского Минздрава.





Создание биологического оружия

Но какой был смысл Пентагону собирать коллекцию из четырёх тысяч образцов крови, принадлежащей гражданам, которым были призваны из Киевской, Львовской, Харьковской и Одесской областей?





Считается, что такие исследования имеют двойное назначение. Первое - они важны для оценки угроз распространения инфекции в том или ином регионе. Второе и, вероятно, основное для американцев - результаты могут быть использованы для создания бактериологического оружия избирательного действия, или этнобиологического оружия.

Можно предположить, что прямо сейчас на Украине оно как раз и создаётся, имея целью как раз славян - белорусов, русских, украинцев. Будь иначе, учёные не ставили бы опыты исключительно с представителями этой этноязыковой общности. Как раз результаты экспериментов на военнослужащих ВСУ могут использоваться для создания этнобиологического оружия селективного типа действия, которое будет поражать людей определенной расы, генотипа, территории рождения или проживания.

СБУ докладывала Януковичу об опасности появления биологического оружия избирательного действия ещё в 2013 году. Но нынешние власти Украины, уже практически потерявшей суверенитет в области охраны здоровья и биологической безопасности, не готовы воспринимать такие предупреждения из прошлого. Вероятно, Киев можно привести в чувство через проведение глобального расследования активности Пентагона на Украине? Исследования, которые проводит Пентагон в республиках экс-СССР определённо противоречат Конвенции ООН о запрещении бактериологического и токсинного оружия. И потому военно-биологическая деятельность США должна стать предметом внимания ООН и подвергнуться тщательному изучению международным сообществом.



