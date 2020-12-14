Церковный раскол: Конституция и анафема

Белорусская православная церковь хочет предложить поправки в Конституцию, касающиеся традиционных ценностей в отношении семьи, культуры и образования.

Глава БПЦ митрополит Минский и Заславский Вениамин в преддверии праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы поделился с журналистами некоторыми инициативами, которые возможно превратятся в правовые нормы.

По словам настоятеля БПЦ, предложения уже направлены в нижнюю палату парламента – Совет Республики. Белорусская православная церковь не является субъектом законодательной инициативы, но к её мнению могут и прислушаться. Как отметил митрополит Вениамин, в соседних с Беларусью странах извращены представления о семье, положении в ней родителей и детей. Поэтому Белорусская православная церковь и выступила с предложением законодательно зафиксировать определение брака как добровольного союза мужчины и женщины именно по рождению и в целях создания семьи (не простого сожительства), который порождает взаимные права и обязанности.





Также экзарх БПЦ выступил против популяризации чуждых евразийской культуре и искусственно привнесённых на просторы одной шестой части суши праздников, наподобие Хэллоуина.

Примечательно, что отец Вениамин всё это говорил на фоне анафемы Президента Беларуси Александра Лукашенко со стороны БАПЦ – Белорусской автокефальной православной церкви. Она вообще-то интересная вещь. Официально оформилась в 1948 году в эмигрантской среде. Белорусские эмигранты – это люди, которых долгие годы безуспешно требовал выдать, как военных преступников, Советский Союз. Окормлявшие их священники подались за палачами белорусского народа на Запад. Там и основали раскольническую Белорусскую автокефальную православную церковь.

Томос украинским раскольникам стал прецедентом. После Украины произошёл делёж собственности Сербской православной церкви в Черногории. Дело не в том каноническая или неканоническая церковь, признаётся ли она Вселенским (Константинопольским) патриархом и большинством канонических православных церквей. Дело в политике.

Белорусская православная церковь вздумала поддерживать правящий режим. Белорусская автокефальная православная церковь объявила его «сатанинским», а Александра Лукашенко отлучила от православия и запретила ему Христовы Таинства.

Конечно, кое у кого появляется соблазн сделать БАПЦ канонической, но в отличие от украинских раскольников у их белорусских собратьев нет приходов на Родине. И в ближайшем будущем не предвидеться.