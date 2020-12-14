 

Церковный раскол: Конституция и анафема

Белорусская православная церковь хочет предложить поправки в Конституцию, касающиеся традиционных ценностей в отношении семьи, культуры и образования.
 
Глава БПЦ митрополит Минский и Заславский Вениамин в преддверии праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы поделился с журналистами некоторыми инициативами, которые возможно превратятся в правовые нормы.

По словам настоятеля БПЦ, предложения уже направлены в нижнюю палату парламента – Совет Республики. Белорусская православная церковь не является субъектом законодательной инициативы, но к её мнению могут и прислушаться. Как отметил митрополит Вениамин, в соседних с Беларусью странах извращены представления о семье, положении в ней родителей и детей. Поэтому Белорусская православная церковь и выступила с предложением  законодательно зафиксировать определение брака как добровольного союза мужчины и женщины именно по рождению и в целях создания семьи (не простого сожительства), который порождает взаимные права и обязанности.


Также экзарх БПЦ выступил против популяризации чуждых евразийской культуре и искусственно привнесённых на просторы одной шестой части суши праздников, наподобие Хэллоуина.

Примечательно, что отец Вениамин всё это говорил на фоне анафемы Президента Беларуси Александра Лукашенко со стороны БАПЦ – Белорусской автокефальной православной церкви. Она вообще-то интересная вещь. Официально оформилась в 1948 году в эмигрантской среде. Белорусские эмигранты – это люди, которых долгие годы безуспешно требовал выдать, как военных преступников, Советский Союз. Окормлявшие их священники подались за палачами белорусского народа на Запад. Там и основали раскольническую Белорусскую автокефальную православную церковь.

Томос украинским раскольникам стал прецедентом. После Украины произошёл делёж собственности Сербской православной церкви в Черногории. Дело не в том каноническая или неканоническая церковь, признаётся ли она Вселенским (Константинопольским) патриархом и большинством канонических православных церквей. Дело в политике.

Белорусская православная церковь вздумала поддерживать правящий режим. Белорусская автокефальная православная церковь объявила его «сатанинским», а Александра Лукашенко отлучила от православия и запретила ему Христовы Таинства.

Конечно, кое у кого появляется соблазн сделать БАПЦ канонической, но в отличие от украинских раскольников у их белорусских собратьев нет приходов на Родине. И в ближайшем будущем не предвидеться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» 90 лет Патриархии
» Русская Православная Церковь ответила на демарш Ватикана
» Русская Православная Церковь должна "воцерковлять все субкультуры в России"
» Сегодня Церковь празднует Успение Пресвятой Богородицы
» Православная церковь отмечает праздник Рождества Пресвятой Богородицы
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Церковный раскол: Конституция и анафема

Церковный раскол: Конституция и анафема

Россия и Япония готовятся к войне за Курилы?

Россия и Япония готовятся к войне за Курилы?

Белорусский протест: тренды конца ноября

Белорусский протест: тренды конца ноября

Ислам на постсоветском пространстве: новейшая история и современное положение

Ислам на постсоветском пространстве: новейшая история и современное положение

Крым спустя семь лет после майдана: что остаётся нерешённым

Крым спустя семь лет после майдана: что остаётся нерешённым

Как мы потеряли наше право на медицинскую помощь

Как мы потеряли наше право на медицинскую помощь

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Канцлер Меркель не соблюдала правила гигиены в момент заявления о необходимости локдауна

  • 19:04
  • 197

Пассажиры, которые не могут носить маски даже по медицинским показаниям, не будут допущены к полётам Аэрофлотом

  • 17:43
  • 157

Новогодний стол в среднем по России будет стоить 5700 рублей

  • 17:35
  • 164

В Москве выросли расходы на столичное здравоохранение, образование и социальную поддержку

  • 17:08
  • 169
Церковный раскол: Конституция и анафема

Церковный раскол: Конституция и анафема

Война в Нагорном Карабахе и футурология военного дела

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru