 

Госдума ужесточает, блокирует и запрещает

Сразу несколько законопроектов были сегодня одобрены Государственной Думой: 
 
-- Ужесточение требований к работе журналистов при освещении публичных мероприятий. На них распространяются все обязанности и запреты, предусмотренные для участников митингов, демонстраций, шествий и пикетирований. Журналистам запрещается проводить агитацию в поддержку или против целей публичного мероприятия, выполнять функции по его организации и проведению, организовывать сбор пожертвований, подписей, участвовать в обсуждении и принятии решений, использовать различную символику и "иные средства публичного выражения коллективного или индивидуального мнения", а также скрывать отличительный признак представителя СМИ.

Основанием для деятельности журналиста на публичном мероприятии признается редакционное удостоверение или иной документ, подтверждающий его личность и полномочия, при этом МВД наделяется правом по согласованию с Роскомнадзором и Союзом журналистов России устанавливать вид и описание признака представителя СМИ.

 

-- Блокирование интернет-ресурсов, допускающих дискриминацию в отношении российских СМИ. Формально под действие такого блокирования подпадают Ютуб, Фейсбук и Твиттер. Роскомнадзор может получить право частично или полностью ограничивать доступ к ним, включая возможность замедлять их трафик. При этом один из разработчиков законопроекта Александр Хинштейн признал, что блокировка Ютуба на территории РФ -- "крайняя и малореализуемая мера".

 

-- Запрещение "серых" сим-карт, предлагаемых без заключения договора.

 

-- Запрещение использовать общедоступные персональные данные без согласия владельца, а также предоставление права требовать от оператора их удаления. Согласие субъекта персональных данных является "исключительным правовым основанием" для обработки сведений, сделанных общедоступными. Не допускается получение оператором согласия "по умолчанию или бездействию субъекта персональных данных".

Законопроект наделяет субъекта персональных данных правом запрещать неограниченному кругу лиц обрабатывать общедоступную информацию о нём. Если законопроект будет принят, каждый сайт будет обязан спрашивать пользователей, какие данные о них можно опубликовывать и передавать третьим лицам. 


 

 

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