 

Госдума поддержала законопроект, расширяющий полномочия полиции

 

 

Дума в первом чтении приняла законопроект о расширении полномочий полиции. Он определяет основания, по которым полицейские смогут вскрывать автомобили, проникать в жилые и иные помещения для задержания и досматривать граждан, которых заподозрили в краже.

 

В частности, полицейским предлагается дать право вскрывать автомобили и не нести ответственности за их повреждение. Кроме того, правительство предложило снять с полицейских обязанность представляться при задержании и расширить основания, по которым полицейский может открыть огонь.

Сейчас сотрудник МВД вправе стрелять, если подозреваемый пытается прикоснуться к оружию. По новому законопроекту, полицейский сможет применить оружие в случае угрозы нападения.


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