Ковид -- это бизнес и ничего личного



Я летаю и езжу по стране. С начала года я пролетел 134 000 миль в аэрофлотовских рейсах и 41239 - в S7. Сколько в лоукостерах - даже не считал. Биробиджан, Хабаровск, Иркутск, Братск, Барнаул, Красноярск, Курган, Оренбург, Тюмень, Пермь, Челябинск, Астрахань, Казань, Чебоксары, Нижний Новгород, Пенза, Тула, Тверь, Москва, Тамбов, Брянск, Ставрополь, Краснодар, Симферополь, Севастополь, Нальчик, Махачкала, Великий Новгород, Псков, Якутск, Омск, Кемерово, Новосибирск, Екатеринбург, Калуга, Ростов, Вологда, Волгоград. А ещё - Тара, Богучаны, Семенов, Ялта... Везде я обязательно посещаю региональный стационар, местные поликлиники и административные управления здравоохранения, не считая судов, управлений СК и прокуратур. Я вижу сам что происходит с системой здравоохранения в регионах. Не снаружи. Изнутри. Да, у некоторых из вас тяжело переболели ковидом родственники - сочувствую. Я сам им переболел. Но это очень персональный, личный взгляд. Которым невозможно оценить масштаб происходящего и верифицировать льющуюся на нас паническую информацию. Я мониторировал и мониторирую ситуацию с самого первого дня паники. Я помню авиарейсы в которых летело 5 пассажиров из сотни с лишним свободных мест. Меня неоднократно пытались отправить в принудительный карантин люди в скафандрах в аэропорту. Я сталкивался с отменой подряд трёх рейсов и сидел в аэропортах, придумывая обходные маршруты, и в результате брал такси и ехал на нём больше тысячи километров. Но самое главное -- я разговаривал с рядовыми врачами в поликлиниках и больницах, с руководителями этих поликлиник и больниц, с министрами и губернаторами. Я общался с пациентами. Прямо во время всей этой истерии.

1. Да, есть эпидемия ОРВИ, сравнимая с некоторыми предшествующими годами (все вспоминают эпидемию гриппа 1985 года). 2. Если говорить о количестве реальных больных - их больше чем, в «обычную» эпидемию гриппа - возможно до 2 раз. Не больше. 3. Число смертей именно от этого ОРВИ, который вдруг из гриппа превратился в ковид, выше в 1,5-1,7 раз. Не больше. 4. Число смертей от неоказания текущей помощи пожилым, ослабленным, с сопутствующими хроническими заболеваниями -- выше в 5-7 раз. Всех их списывают на ковид. 5. Во время объявленного весной локдауна обычная врачебная помощь была просто недоступной совсем. Совершенно. Просто на дверях поликлиник и больниц висели таблички -- карантин по ковид. Вход закрыт. И делайте что хотите. Вплоть до того, что не принимали с открытыми переломами в травмпунктах. 6. Вся врачебная администрация с огромным удовольствием использовала повод «ковид», чтобы отказать тяжёлым хроническим больным с орфанными болезнями, требующими дорогостоящего лечения, во всякий помощи. При этом мы обращались к ним по жизненно угрожающим ситуациям, но нам отказывали в связи с «чрезвычайными мерами». Которые вообще-то призваны были защитить здоровье людей. Но пользуясь этим предлогом, как раз это здоровье они и губили. И губят. 7. Под сурдинку «ковид» на несколько месяцев закрыли сотни медицинских отделений оказывающих плановую врачебную помощь хроническим больным. Потери здоровья конкретных пациентов, которые не сумели попасть на очередной курс химиотерапии при онкологии, которым было отказано в обследовании и лечении других хронических болезней, подсчитать невозможно, но это -- миллионы пациентов. Миллионы. Не тысячи и даже не сотни тысяч.

Все стационары забиты перепуганными СМИ людьми, которым обязательно надо сделать КТ и лечь под ИВЛ. А как же без них-то! Участковые врачи получают до сотни вызовов в день при норме 5-8 и вынуждены как-то обслуживать их. Потому что потеря обоняния приравнивается к угрозе немедленной смерти и надо обязательно увидеть рядом с собой врача. Для чего? Для того чтобы настоять на немедленной госпитализации . Паника. Истерия. Огромные массы людей, оболваненные страшными новостями из ТВ штурмуют поликлиники и стационары. В результате, гибнут именно те, которых бы действительно надо и на КТ и на ИВЛ, но мест нет.

Насчёт КТ

Первое, что предприняли предприимчивые рентгенологи -- они сообщили, что для диагностики ковид не нужно никаких анализов. Достаточно на КТ увидеть затемнения, которые они назвали страшным словом «матовое стекло»! Вся обычная пневмония с «затенениями лёгочного рисунка» в один момент превратилась в «синдром матового стекла» и однозначно стала бесспорным доказательством именно ковид. Не постгриппозной или бактериальной пневмонии, или бронхита, ни туберкулёза и не онкологи -- а однозначно: только ковид! Бабло подняли - будь здоров! На такой-то панике.... И гребут до сих пор, не стесняются.



Анализы

Это отдельная песня. Моя жена возглавляла всё это время участковую поликлинику. Сегодня увольняется, поэтому могу рассказать правду. Анализы регулировались по команде Росздравнадзора. Надо показать что всё плохо - пишите все положительные тесты как больных. Надо политически притормозить перед референдумом по Конституции - стоп! Не больше 5-10 в день. Служба перегружена, результаты анализов приходят через 2-3 недели, когда больной уже выздоровел. Огромное количество просто теряется и диагноз ковид ставят с потолка -- просто по факту обращения больного с любым повышением температуры тела.



Для чего я это всё пишу.

Для огромного количества людей и компаний ковид стал золотым дном. Клондайком. Это бизнес и ничего личного. Для ещё большего количества людей и бизнесов эта истерия и паника -- смертный приговор.

Идёт обычная сезонная эпидемия ОРВИ. Грипп не может исчезнуть по приказу министра здравоохранения. Да, есть какие то штаммы этого гриппа -- назовём его ковид, пусть будет так, -- которые делают эту эпидемию ОРВИ более масштабной, чем предыдущие, которые мы с вами переживали без этой шизофрении. Да, есть более тяжёлые случаи течения (хотя они были и раньше но никто не обращал на это внимания). Но и всё. Наличие положительного ПЦР-теста на компоненты ковид-вируса ни о чём не говорит. Это не больные люди. А если больные - совсем не точно, что именно ковид. Да, число тестов возросло. Закуплены новые аппараты, затрачены громадные деньги на расходку - их надо отбить и заказать новые - бизнес и только бизнес! Но только это.