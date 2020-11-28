Кудрин: в России прибавится миллион бедных
- 28.11.2020, 20:04,
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Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин спрогнозировал
экономический спад до 4,5% и значительное снижение уровня жизни в России по итогам 2020 года, а также увеличение числа бедных на 1 млн человек.
При этом уровень жизни в России падал и раньше, по словам Кудрина, за 5 лет он понизился примерно на 10%. А за этот год "падение будет очень высоким... примерно на миллион человек прирастёт бедность".
В то же время Кудрин одобрил
меры, которые правительство предпринимает, чтобы противостоять безработице -- сейчас она составляет 6,8-6,9%, и это ниже тех 10%, которые предсказывал Кудрин. В начале этого года безработица была на уровне 4%.