Кудрин: в России прибавится миллион бедных

Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин спрогнозировал экономический спад до 4,5% и значительное снижение уровня жизни в России по итогам 2020 года, а также увеличение числа бедных на 1 млн человек.

При этом уровень жизни в России падал и раньше, по словам Кудрина, за 5 лет он понизился примерно на 10%. А за этот год "падение будет очень высоким... примерно на миллион человек прирастёт бедность".

В то же время Кудрин одобрил меры, которые правительство предпринимает, чтобы противостоять безработице -- сейчас она составляет 6,8-6,9%, и это ниже тех 10%, которые предсказывал Кудрин. В начале этого года безработица была на уровне 4%.



