40% российских заведений общепита сменили собственников во время пандемии

Около 40% российских кафе и ресторанов в 2020 году сменили собственников из-за экономических трудностей, вызванных пандемией, сообщил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров:

"Примерно 40% наших коллег лишились бизнеса. Вроде бы рестораны все работают, просто люди были должны - они отдали за долги предприятия, ушли, взяли совладельцев, у кого-то выкупили. То есть сама точка стоит, но она больше не принадлежит этому человеку, он лишился бизнеса. <…> Помещения не закрылись, но пришли новые владельцы. Сегодня куча предприятий в такой же ситуации".





В первую очередь сложности коснулись тех рестораторов, которые арендуют помещения и работают в крупных городах: