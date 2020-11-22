 

40% российских заведений общепита сменили собственников во время пандемии

 

Около 40% российских кафе и ресторанов в 2020 году сменили собственников из-за экономических трудностей, вызванных пандемией, сообщил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров:

"Примерно 40% наших коллег лишились бизнеса. Вроде бы рестораны все работают, просто люди были должны - они отдали за долги предприятия, ушли, взяли совладельцев, у кого-то выкупили. То есть сама точка стоит, но она больше не принадлежит этому человеку, он лишился бизнеса. <…> Помещения не закрылись, но пришли новые владельцы. Сегодня куча предприятий в такой же ситуации".


В первую очередь сложности коснулись тех рестораторов, которые арендуют помещения и работают в крупных городах:

"Санкт-Петербург в этом смысле страдает, большие города страдают, потому что упала платежеспособность населения, потребительское поведение изменилось. В маленьких городах ресторанов не так много, там нет конкуренции в той степени, у кого-то есть собственное помещение - это полегче. По большому счету, в крупных городах на платежеспособную часть населения достаточное количество ресторанов и, конечно, в этом смысле рынок почистится - уйдут те, кто неправильно выбрал концепцию, локацию и так далее".



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Проект по спасению российских моногородов обойдется в 180 млрд рублей
» "Шоколадница" поглощает "Кофе Хауз"
» Справедливая Россия предлагает отменить антитабачный запрет для веранд ресторанов
» Народные предприятия сменили политическую ориентацию
» Путин занялся ресторанным бизнесом
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Чувства красных имеют значение

Чувства красных имеют значение

Тренды белорусского протеста середины ноября

Тренды белорусского протеста середины ноября

Вторая Карабахская

Вторая Карабахская

Неторопливый финал?

Неторопливый финал?

Маски для республиканцев и демократов. Куда ведёт коридор

Маски для республиканцев и демократов. Куда ведёт коридор

Президента США второй раз подряд выбрал Китай

Президента США второй раз подряд выбрал Китай

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Учёные из Оксфордского университета обвиняют Фейсбук в цензуре

  • 16:05
  • 187

Учёные прогнозируют в следующем году всплеск кори и гриппа из-за ковидных мер, принимаемых в этом году

  • 14:21
  • 226

40% российских заведений общепита сменили собственников во время пандемии

  • 14:08
  • 224

Немецкий эксперт: локдаун никак не помог снизить заражения вирусом

  • 20:34
  • 839

Великая перезагрузка, или Как нас постараются лишить всего

Центр правительственной связи Великобритании следит за передвижениями людей через мобильные телефоны

  • 23:33
  • 1 080
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru