Экономист из РАНХиГС рассказал, почему нельзя закрывать торговлю и общепит

Доктор экономических наук, профессор Уральского института управления (филиала РАНХиГС) Роберт Акьюлов считает, что повторное введение ограничений на работу заведений общественного питания и торговли может привести к разорению поставщиков, компаний и производителей:

"Если опять ввести запрет на работу организаций общепита и торговли, то эта наиболее капиталоёмкая и общественно значимая отрасль экономики, которая во все кризисные периоды развития экономики не раз вытягивала и спасала её от коллапса - с начала 90-х годов XX века и вплоть до наших дней - остановится, и это приведёт к такому локдауну, что вызовет "эффект домино", когда падение каждого экономического субъекта будет выбивать смежные с ним компании и предпринимателей".

По словам Акьюлова, приостановка розничной торговли может привести к разорению поставщиков, оптовых и транспортных компаний, производителей. Кроме того, у банков на фоне такой ситуации сформируется отрицательный баланс из-за невозврата кредитов.

"Рост заболеваемости населения - проблема тяжёлая, но решаемая. А при падении экономики дестабилизируется социальная ситуация, и даже с эпидемией невозможно станет справиться. Негативный эффект возрастет многократно".







