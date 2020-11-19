Информационный портал «Русские, вперёд!» инициировал сбор подписей под открытым письмом с требованием вернуть исторические названия улиц.

Организаторы сбора подписей в своём обращении обратили внимание на то, что "сохранение названий улиц в честь большевиков, принимавших участие в расстрелах своих сограждан, является не только оправданием терроризма, но и калечит взгляды молодого поколения, побуждает к радикальным действиям и насилию, героизирует террор".

В каждый город, по каждой улице будут направлены официальные заявления в адрес администрации и прокуратуры с требованием переименования.