 

Информационный портал «Русские, вперёд!» инициировал сбор подписей

Информационный портал «Русские, вперёд!» инициировал сбор подписей под  открытым письмом с требованием вернуть исторические названия улиц.

  

Организаторы сбора подписей в своём обращении обратили внимание на то, что "сохранение  названий улиц в честь большевиков, принимавших участие в расстрелах своих сограждан, является не только оправданием терроризма, но и калечит взгляды молодого поколения, побуждает к радикальным действиям и насилию, героизирует террор". 

 

В каждый город, по каждой улице будут направлены официальные заявления в адрес администрации и прокуратуры с требованием переименования. 

 

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